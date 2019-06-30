“نسوية الكرة” تنظم ورشة عمل لمدربي الاندية

عمان – الغد – نظمت الدائرة النسوية في اتحاد كرة القدم، الاحد ورشة عمل لمدربي الاندية النسوية للمستوى الثاني، باشراف المدرب والمحاضر الجزائري عز الدين شيح والمشرفة سوسن الحساسين، تأهباً لانطلاق مباريات الدوري يوم 17 تموز المقبل..

وجرت الدورة بحضور مديرة الدائرة النسوية سولين الزعبي التي اكدت ان الهدف من الورشة هو النهوض بالكرة النسوية على جميع المستويات، من حيث رفع مستوى اللاعبات فنياً وبدنياً، وكذلك زيادة عدد الاندية المشاركة بالمستويين الاول والثاني مستقبلاً، مشيرةً الى الدور الكبير الذي يقع على عاتق الاندية التي تعتبر المنتج الأول للاعبات اللواتي بإمكانهن تمثيل المنتخبات كافة.

وتشمل الدورة محاضرات عن طريقة وضع المدرب لبرامج التدريب، وطرق التعامل مع اللاعبات، تحضير وطريقة ادارة الفريق قبل واثناء وبعد المباراة.

وشارك بالورشة 14 مشاركاً ومشاركة: محمد القيسي، خالد الشربيني، رزق محمد رزق، احمد نعمان، ايوب ابو لاوي، سهيل ياسين، اسامة احمد، حسين احمد، رائد المريدي، خالد يوسف، آيات المومني، محمود العساسفة، محمد الرهايفة، محمود الترك.