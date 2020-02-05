نسوي الأردن يتوشحن بذهبية الفرق ببطولة مصر لكرة الطاولة البارالمبية

عمان – توشح الثنائي الأردني المكون من فاطمة العزام وفاتن عليمات بذهبية منافسات الفرق في ختام بطولة مصر الدولة لكرة الطاولة البارالمبية التي شهدتها مدينة الإسكندرية حتى مساء أمس الثلاثاء.

وجاء تتويج فريق السيدات بعد انتصار ماراثوني على منتخب الصين تايبيه 2-1، حيث حققن الفوز في مواجهة الزوجي وخسرت فاطمة العزام في مواجهة الفردي الأولى أمام اللاعبة ليوو وفازت فاتن عليمات في المباراة الحاسمة على اللاعبة لي هو بعد مباراة قوية ومثيرة.

في منافسات الفرق المختلطة، اكتفى اللاعب الأردني اسامه أبو جامع برفقة لاعب إيرلندي بالميدالية الفضية بعد الخسارة من منتخب تايلاند 0-2 في المباراة النهائية.

وعبرت رئيسة الوفد الأمين العام للجنة البارالمبية مها البرغوثي عن فخرها بإنجاز العزام وعليمات وأبو جامع، مؤكدة على أن الإنجاز لم يكن ليتحقق لولى الإصرار الكبير من أبطالنا لرفع راية الوطن عاليا ولتعزيز حظوظهم بالتأهل إلى بارالمبيك طوكيو 2020.

ووعدت البرغوثي نجوم كرة المضرب المزيد بالمزيد من الدعم والمعسكرات التدريبية لتحقيق الإنجازات في بارالمبيك طوكيو، وتعتبر بطولة مصر من البطولات الهامة في المؤهلة إلى بارالمبيك طوكيو 2020، ويشارك فيها عدد كبير من أفضل اللاعبين المصنفين عالميا.

ويعود الوفد الأردني مساء اليوم حييث يترأسه الأنسة مها البرغوثي الأمين العام للجنة البارالمبية ويضم السيد إبراهيم الحليق أمين صندوق اللجنة البارالمبية إداريا، والمدرب الوطني هارون الشلتوني مديرا فنيا إضافة إلى اللاعب أسامة أبو جامع واللاعبتين فاطمة العزام وفاتن عليمات.

وكانت فاطمة العزام نالت برونزيتي بارالمبيك أثنيا وبكين 2004، 2008 وذهبية بطولة العالم للفرق في سويسرا 2006 وفضية بطولة بولندا الدولية 2019، وذهبية بطولة دورة العاب غرب آسيا في عمان 2019 للفرق، فيما نالت فاتن عليمات ذهبية بطولة التشيك 2013، وذهبية بطولتي اليابان وماليزيا عامي 2009، 2014، وبرونزية آسياد انشيون بكوريا الجنوبية 2014 وفضية العاب غرب آسيا بعمان 2019.

فيما كان أسامة أبو جامع نال فضية آسياد انشيون في كوريا 2014 وذهبية بطولة اليابان للناشئين عام 2009، وبطولة ماليزيا الدولية 2013 كما شارك في بارالمبيك ريو 2016.