“نسوي تحت 17 عاما” يبدأ تدريباته استعدادا لغرب آسيا

عمان – الغد – بدأ المنتخب الوطني النسوي تحت17 عاما ، تدريباته الفنية والبدنية، بإشراف المدربة أسيل البربراوي، استعدادا للاستحقاقات القادمة وفي مقدمتها بنهاية العام المقبل

وأجرى المنتخب تدريبه الاثنين على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب، وبحضور قائمة اللاعبات الأولية، واشتمل على تمارين بدنية وفنية.

وتضم القائمة الأولية 29 لاعبة: سيلين سيف، ساجدة عيسى، سما الشنيكات، رنين أبو سرور، لمى الحسنات، جنة معتوق، جنان الصاحب، هيا أبو علي، زينة الداود، ليليا الساحلي، كاريس أبو طير، جيدا كمال، نور الكواليت، ميرا العطاري، مايا الشيخ، بانا أبو هزيم، أروى البطاينة، راما الخاشوك، دانا أبو هزيم، مايا عوض الله، وعد الجركسي، ليان المومني، كريستين حجازي ، ملاك خضراوي، رغد النعيمي، حلا الرمامنة، سما الروسان، ريحانة سليمان، راما البواعنة.

ويمتد التجمع الحالي للمنتخب حتى مطلع شهر كانون الأول (ديسيمر) ، ويتخلله مباريات ودية مع أندية محلية، قبيل اعلان القائمة النهائية للمشاركة في غرب آسيا.