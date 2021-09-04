“نسيج الفرح”.. طلبة يهزمون الإعاقة بتصاميم إبداعية تروي قصصهم

معتصم الرقاد

عمان- “نحن هنا.. نفكر ونبدع” هذا ما أكده شباب مركز روح الشرق بتقديمهم عرضا تحت عنوان “نسيج الفرح”، وهو الأول من نوعه في المملكة، إذ قام طلاب وطالبات من ذوي الإعاقة بعرض أزياء من تصميمهم تعكس إبداعاتهم وفرادة قصصهم ومواهبهم، تحت رعاية وزيرة الإعلام السابقة جمانة غنيمات.

وقالت منظمة الفعالية نور ارشيدات، انسجاما مع أولوياتنا الوطنية في تعزيز الإندماج لفئة الأشخاص ذوي التحديات ضمن المجتمع وتحقيق العدالة والشمولية المجتمعية قدمنا أول عرض من نوعه بعنوان “نسيج الفرح”، حيث قام طلاب وطالبات المركز بعرض أزياء من تصميمهم، وقدمت فرقه طلاب روح الشرق أغان متنوعة.

وأضافت المسؤولة بمركز روح الشرق الأستاذة فلسطين، أن فعالية اليوم كانت رسالة إلى المجتمع بأن الأشخاص ذوي التحديات قادرين على العمل والغناء كباقي أفراد المجتمع إذا توفر لهم الحب والتقبل والبيئة السليمة.

وشارك ما يزيد على 12 شابا وشابة في عرض أزياء، وغمرت السعادة وجوه الحاضرين إضافة إلى سعادة الشباب المشاركين، والتي بدت واضحة من اندماجهم وتقديمهم رقصات طغت على وجوه الحاضرين، والذين بادلوهم بالتصفيق الحار طيلة العرض الذي استمر لأكثر من ساعة.

ويذكر أن تأسيس مركز روح الشرق للتطوير تم في العام 2006 من قبل فريق متعدد التخصصات ذو خبرة طويلة في تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة؛ بهدف تمكين الطلاب حسب قدراتهم وإمكانياتهم بطريقة فعالة من خلال تعلم مهارات عملية وحرفية وحياتية.

أما رؤية مركز روح الشرق فهي تمكين الأشخاص ذوي التحديات بمهارات مختلفة، مما يخلق لديهم شعوراً بالاستقلالية ويولد قدرا أكبر من القبول في المجتمع، وبالتالي تحسين طبيعة حياتهم لضمان مستقبل أفضل. وأكدت فلسطين، “نحن نؤمن بالاختلاف وبقدرات الأشخاص ذوي التحديات ورفع مستوى مهاراتهم من خلال تقديم التدريب المناسب والتقبل لفتح آفاق جديدة، ويستقبل المركز الطلاب من الإعاقات المتوسطة والخفيفة (متلازمة داون، التوحد، الشلل الدماغي، صعوبات التعلم، تأخر في النمو والتطور والإعاقات الحركية)، وبرامجنا التدريبية المتخصصة تشمل التدريب على عدة مراحل تتناسب مع القدرات الفردية لكل طالب وتلبي احتياجاته حيث يبدأ الطالب بالمستوى الأساسي الذي يساعده على التركيز والتآزر البصري الحركي وتعزيز الثقه بالنفس والتدريب على الحرف المختلفة التي تشمل: النجارة، الخياطة على الماكنات، التطريز، إعادة التدوير، الرسم، الفسيفساء، الزراعة، الطبخ، الصلصال، والموسيقا والغناء، إضافة إلى المهارات الحياتية، ثم ينتقل الطالب إلى مرحلة التدريب المتقدم والذي يشمل “برنامج التهيئة للعمل”، وذلك لتمكين الطلاب من تطوير المزيد من المهارات في مكان العمل وتحسين التواصل الاجتماعي والتعرف على سلوكيات العمل ويؤهلهم لإيجاد فرصة عمل.

وقد حقق المركز عددا من قصص النجاح مع طلابه حيث التحق ما يقارب 14 خريجا وخريجة بأعمال ووظائف لائقة في عدد من المؤسسات الأردنية.