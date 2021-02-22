نشاطات أردنية تركية ضمن احتفالية “الثقافة” بمئوية الدولة

عمان-الغد- بحث وزير الثقافة الدكتور باسم الطويسي خلال لقائه اليوم الاثنين السفير التركي إسماعيل أرماز، سبل التعاون الثقافي بين البلدين لتنظيم نشاطات مشتركة، ضمن احتفالية مئوية الدولة الأردنية.

واكد الوزير خلال اللقاء الذي جرى في المكتبة الوطنية، بحضور مديرها العام الدكتور نضال عياصرة، العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، معربا عن تطلعه إلى تطوير العلاقات الثقافية الأردنية التركية.

وقالت الوزارة في بيان صحافي إن المباحثات تناولت تنظيم معرض صور بالمكتبة الوطنية في الثامن من آذار المقبل بالتعاون مع مركز يونس أمرة الثقافي بمناسبة مئوية الدولة الأردنية، يشتمل على مجموعة قصر يلدز التي تضم معالم لعدد من المدن الأردنية، بالإضافة إلى حفل موسيقي تركي كلاسيكي على الآلات الشرقية، يشتمل على فقرات غنائية باللغتين العربية والتركية.

ويتزامن المعرض مع محاضرة للمؤرخ التركي البرفسور ميليك أوزيتيجن حول مناسبة الصور ومكانها وطرق تصويرها في الفترة بين 1890 إلى 1900.

كما تناول اللقاء مناقشة ترجمة واصدار مجموعة من الكتب التي تنوي الوزارة اصدارها بهذه المناسبة للغة التركية من خلال مؤسسات ودور نشر تركية، وتنظيم حلقة نقاشية عن تاريخ المنطقة بمشاركة شخصيات تركية، ومؤرخين أردنيين.

من جهته، أثنى السفير على العلاقات الطيبة والتاريخ المشترك بين البلدين، مشيرا إلى أهمية تعزيز التعاون والتبادل الثقافي بين البلدين وتمتين التواصل بين مثقفيها، وتنفيذ برامج مشتركة.

وفي نهاية اللقاء اصطحب الوزير الطويسي السفير في جولة على معارض صور عن العلاقات الأردنية التركية منذ أربعينيات القرن الماضي، والقدس ومعركة الكرامة.