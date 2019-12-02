نشاطات خاصة بحملة الـ 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة

عمان- الغد- نظم معهد العناية بصحة الأسرة، ومؤسسة الملك الحسين، نشاطات مختلفة في مركزه بديرعلا، بمناسبة حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة.

وعرض فريق المعهد فيديوهات تتحدث عن التحرش بأشكاله المختلفة (الجسدي، والإلكتروني، واللفظي)، ثم جاء دور الحضور للتعبير عن آرائهم بكل ما شاهدوا وسمعوا.

وعُرضت خلال النشاطات قصة نجاح لسيدة سورية ناجية من العنف والاعتداء الجنسي، وشرحت الآثار النفسية والاجتماعية السلبية التي كانت تعانيها بسبب الاعتداء، وكيف رافقتها لسنوات.

واستمعت المشاركات إلى شرح الناجية عن الآثار التي امتدت لسنوات على جوانب حياتها، ومحاولات نسيان ذلك والابتعاد عنه من دون نتيجة.

وأشارت السيدة الناجية إلى تحسنها وتعافيها بعد خدمات الدعم النفسي التي تلقتها في معهد العناية بصحة الأسرة، وكيف انعكس ذلك على ثقتها بنفسها.

ولفتت إلى الدورات المهنية التي حصلت عليها، والتحاقها بعد ذلك بسوق العمل لتصبح منتجة ومستقلة اقتصاديا.

وفي نهاية النشاطات وزّع فريق المعهد بالونات على السيدات المشاركات، وطلب من كل واحدة كتابة أمنيتها على البالون ومن ثم إطلاقه نحو السماء.

في سياق متصل رسم عدد من طلبة جامعة البلقاء التطبيقية، قسم الإرشاد النفسي، جداريتين عبرتا عن العنف الاقتصادي الواقع على المرأة، مثل سلب المرأة راتبها، او حرمانها من العمل، أو من حقها في الميراث.

ومعهد العناية بصحة الأسرة حاصل على شهادة اعتماد مجلس اعتماد المؤسسات الصحية (HCAC)، ويقدم رعاية صحية شاملة للأسرة، وتدريبًا للمتخصصين في الرعاية الصحية الأسرية، وحماية الأطفال، وخدمات ضحايا التعذيب وإعادة تأهيل الناجين من العنف.

ويقدم خدمات ومشورة تبدأ من سن المراهقة وما قبل الزواج، وتمتد إلى ما بعد الزواج لمتابعة الحمل وما بعد الولادة، إضافة إلى خدمات تنظيم الأسرة، وخدمات سن الأمل، والكشف المبكر عن سرطان الثدي.

ويعقد سنوياً أكثر من 700 دورة في مجالات مختلفة، منها دورات تدريبية قصيرة، وأخرى مختصة تمنح دبلومات تدريبية مصادق عليها من وزارة التعليم العالي.