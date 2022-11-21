نشاطات في أنحاء المملكة للاحتفال باليوم العالمي للطفل

تجري نشاطات في جميع أنحاء الأردن اليوم للاحتفال باليوم السنوي الذي تنظّمه يونيسف دعما لتحقيق حقوق الأطفال – بالتركيز هذا العام خاصة على إدماج جميع الأطفال، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للطفل.

ووفق يونيسيف، فإن اليوم العالمي للطفل، الذي يحتفي بإقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لاتفاقية حقوق الطفل بتاريخ 20 تشرين الثاني (نوفمبر) 1989، هو يوم من أجل الأطفال بمشاركة الأطفال. وسيشارك الأطفال في مراكز مكاني التي تدعمها يونيسف في نشاطات موسيقية ومسرحية تركز على حقوق الأطفال، بالاضافة الى مباراة كرة قدم شاملة، يتم تنظيمها بالتعاون مع الأولمبياد الخاص الأردني، تسلط الضوء على أهمية الرياضة في عملية إدماج الأطفال.

وقال ممثل اليونيسف في الإردن بالإنابة، سامويل كيبنجتيش تو، إن “لكل طفل الحق في بداية متساوية في الحياة، وأن يتم إدماجه وحمايته. ويكتسب اليوم العالمي للطفل هذا العام أهمية خاصة بعد تبنّي قانون حقوق الطفل في الأردن، وهو إنجاز تاريخي للحكومة الأردنية والمجلس الوطني لشؤون الأسرة للمساعدة في تحسين رفاهية الأطفال وتنميتهم”.

وقال امين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة،الدكتور محمد مقدادي، ” سنة ٢٠٢٢ هي سنة متميزة للطفولة في الأردن بصدور قانون حقوق الطفل والذي يعد عتبة لدخول الأردن بمئويته الثانية مدركا لأهمية الاستثمار في الطفولة.

وحاء القانون ليتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي بما تضمنه من التأكيد على الإصلاح التعليمي كاساس للتنمية الاقتصادية”

ويتوائدءم قانون حقوق الطفل مع تبنّي الأردن لاتفاقية حقوق الطفل قبل ثلاث عقود، ورؤية الأردن لعام 2025 وأجندة التنمية المستدامة 2030 إضافة إلى موقف الأردن كدولة رائدة ومرشدة لإنهاء جميع أشكال العنف ضد الأطفال توافقاً مع اتفاقية حقوق الطفل.

وتواصل يونيسف العمل مع الحكومة الأردنية والمؤسسات الوطنية لضمان وصول جميع الأطفال إلى حقوقهم الكاملة والاستماع لأصواتهم وتحقيق مطالبهم.