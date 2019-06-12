نشاطات متنوعة لبنك الأردن خلال شهر رمضان المبارك



عمان- انطلاقاً من منظومة قيم البنك وتوجهاته الاستراتيجية في تبني العديد من المبادرات والأنشطة والفعاليات الخيرية على مدار العام مع إيلاء الأنشطة الخاصة بشهر رمضان المبارك الأهمية الخاصة نظراً لخصوصية الشهر الكريم، فقد استمر البنك في التركيز على دعم المؤسسات والجمعيات والهيئات التطوعية في مختلف المجالات.

لقد تنوعت الأنشطة والمبادرات ما بين توزيع طرود غذائية بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات الخيرية والجمعية الأردنية للتنمية والإنتاجية الاجتماعية بالإضافة إلى مشاركة فريق من موظفي البنك بتوزيع الطرود الغذائية الشهرية على أسر تكية أم علي ضمن برنامج الدعم الغذائي المستدام، إلى جانب إقامة العديد من مآدب الافطار الخيرية التي نظمتها عدة جمعيات نذكر منها (جمعية خطوات، اتحاد الجمعيات الخيرية لمحافظة العاصمة، جمعية نادي النخبة للمكفوفين، مؤسسة التعاون للشباب). وبهدف مساعدة الجمعيات الخيرية على تقديم الخدمات والمساعدات لفئات المجتمع الأقل حظاً، قدّم بنك الأردن دعمه للعديد من الجمعيات الخيرية والمبادرات خلال الشهر الكريم نذكر منها (جمعية الأسرّة البيضاء / الرواد الكبار، جمعية التضامن الأردني للصم، جمعية رابطة أهالي كفر عانة، جمعية قاسم بولاد الخيرية وجمعية أهالي حي الطفايلة الخيرية). هذا واختتمت فعاليات شهر الخير بتقديم الدعم للملتقى الوطني للتوعية والتطوير وذلك لدعم مبادرة شبكة رواد القيادة الآمنة من أجل تعزيز ثقافة الالتزام المجتمعي بقوانين السير وقواعد المرور الآمنة.