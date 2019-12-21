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نشاط تفاعلي لجمعية الثقافة الرياضية في جامعة البترا

منذ ساعتين

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عمان – الغد – “الثقافة الرياضية.. واقع وطموح” عنوان ورشة العمل التي شهدها مسرح جامعة البترا بمبادرة مشتركة من جمعية الثقافة الرياضية وجامعة البترا ونادي العاملين في الجامعة برعاية الأستاذ الدكتور مروان المولا رئيس جامعة البترا، الذي أناب عنه الأستاذ الدكتور تيسير أبو عرجا.

وشهدت الورشة تفاعلا كبيرا من قبل طلبة الجامعة، الذين قدموا سلسة مقترحات لتعزيز مفهوم ومصطلح الثقافة الرياضية.

وتخللت الورشة عدة كلمات ومداخلات لكل من الأستاذ الدكتور تيسير أبو عرجا نائب رئيس جامعة البترا، والأستاذ الدكتور احمد الخطيب رئيس نادي العاملين في جامعة البترا، والدكتور عاطف رويضان مدير عام مدينة الحسين للشباب الرئيس الفخري لجمعية الثقافة الرياضية والزميلة د. منال بزادوغ رئيسة جمعية الثقافة الرياضية، وا.د اياد الملاح رئيس اللجنة الرياضية في نادي العاملين في جابعة البترا، والمدرب الوطني الكابتن جمال محمود.

وأجمع المتحدثون على أهمية الانفتاح على كافة الجهات ذات اصلة والاختصاص من قبيل وزارة الشباب، اللجنة الأولمبية، اللجنة البارالمبية، الاتحادات الرياضية وقطاع الأندية وكافة وسائل الاعلام والجامعات والمدارس والكليات، بهدف تسليط الأضواء على مفهوم الثقافة الرياضية وأهمية تنفيذ سلسلة من المبادرات تحت شعار “لا للتعصب” تعزيزا لمفهوم التنافس الشريف و”اللعب النظيف”.

وأكد الزميل محمد قدري حسن الناطق الإعلامي في جمعية الثقافة الرياضية، أن الجمعية مقبلة على تنفيذ سلسلة أنشطة بالتعاون مع عدة جامعات حكومية وخاصة.

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