نشاط رياضي لطلاب “آكسز”  في اللجنة البارالمبية الأردنية

عمان – الغد – أقامت اللجنة البارالمبية الأردنية ، يوم أمس الثلاثاء ، نشاطاً رياضياً لطلبة برنامج “آكسز” التابع للجمعية الأمريكية للخدمات التعليمية والتدريبية في الشرق الأوسط Amideast بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الأردنية وبمشاركة ٣٤ طالبة من مدرستين حكوميتين في الرمثا والبلاونة بالأغوار الوسطى.

واشتمل النشاط الذي اقيم tفي القاعة الرياضية بمقر اللجنة البارالمبية الأردنية على تدريب عملي على المهارات الأساسية لرياضتي كرة الطاولة وكرة الطائرة.

ويعتبر هذا النشاط من الانشطة التعاونية بين اللجنة الأولمبية وAmideast في محاولة لزيادة عدد المشاريع التي تخدم فئة الشباب في المجتمع الأردني حيث يسعى قسم التعليم في اللجنة الأولمبية بالتعاون مع Amideast إلى عقد عدة نشاطات مع اتحادات كرة الطائرة والتايكواندو واللجنة البارالمبية الأردنية.