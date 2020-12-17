“نشامى” أول محرك بحث أردني باللغة العربية وبتكنولوجيا ذكية

عمان- الغد- تحت شعار “آمن وموثوق”، أعلنت مبادرة جدارا للعمل الاجتماعي عن أول محرك بحثي أردني باللغة العربية بتكنولوجيا ذكية، تحت اسم “نشامى”، تم إطلاقه تجريبيا اعتبارا من أول من أمس.

وتأتي الخطوة في إطار المحاولات لسد الفجوة والخلل في المحتوى المعرفي العربي على شبكة الإنترنت؛ إذ إن المحتوى الرقمي العربي لا يتجاوز حاليا 1 %.

وأكد فرج العمري مؤسس مبادرة جدارا أن محرك البحث “نشامى” قد تم إنشاؤه من أجل تهذيب المواقع الإلكترونية وحجب المسيء منها أو تلك التي تعصف بالقيم الأخلاقية بل والإنسانية أحياناً، وتحرض على العنف والجريمة والكراهية. وأضاف العمري “أن محرك البحث “نشامى” يأتي ليكون نواة مشروع معرفي نهضوي أردني يقدم المعرفة والمعلومة، ولاختيار المواقع الموثوقة واختيار اللائق منها ويراعي القيم والأعراف السائدة”. وأشار العمري الى أن المحرك البحثي الأردني الجديد يعطي للمستخدم إجابات أقل بـ100 مرة من محركات البحث المعروفة، من خلال تكنولوجيا معرفية مبنية على قواعد بيانات للمواقع المعتمدة والموثوقة ضمن قاعدة بيانات لأهم مواقع الانترنت الأردنية.

وسيقوم “نشامى” بإطلاق سلسلة من المواقع الخاصة به تحت إشراف مباشر من فرج العمري رئيس مبادرة جدارا، ليسهم في بناء المعرفة، لا أن يكون مجرد “مصفاة” للمواقع العالمية، كما سيقدم خدمات خرائط عربية لا تستجدي غيرها من أجل الاعتراف بها أو بجغرافيتها وعروبتها.