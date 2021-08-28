نشامى الأمن العام يخطفون الأضواء في البطولة العربية للكيك بوكسينغ

عمان- الغد- خطف نشامى فريق الأمن العام للكيك بوكسينغ الاضواء ، ضمن مشاركتهم في البطولة العربية الثانية عشر ، والتي تقام منافساتها في مدينة دهوك العراقية .

ونجح جميع لاعبي فريق الأمن العام المشاركين في البطولة وعددهم (6) لاعبين، بالصعود الى منصات التتويج ، ليحققوا (3ذهبيات ، فضية ، برونزيتين) ، وقدم النشامى مستويات مميزة ، اشاد بها جميع المراقبين والمتابعين في البطولة .

وشهدت البطولة مشاركة اكثر من (150) لاعبً يمثلون احدى عشر دولة وهي (مصر ، العراق ، سوريا ، فلسطين ، موريتانيا ، تونس ، جيبوتي ، الامارات العربية المتحدة ، الجزائر ، اليمن بالاضافة الى الأردن) .

وجاءت النتائج الفنية للاعبين كالاتي :

١- ذهبية وزن تحت (63,5)كغم فول كونتاكت عن طريق اللاعب عدي ابو حصوة .

٢- ذهبية وزن تحت (60)كغم عن طريق اللاعب محي الدين اسامة .

٣- ذهبية وزن تحت (86)كغم عن طريق اللاعب علي احمد خلف .

٤- فضية وزن تحت (71)كغم عن طريق اللاعب مهند عفانة .

٥- برونزية وزن تحت (63,5)كغم (K1) عن طريق اللاعب يوسف النادي .

٦- برونزية وزن تحت (67)كغم عن طريق اللاعب انس بلال مصباح .

وترأس وفد فريق الأمن العام الى البطولة الرائد عيسي العماوي ، وضم في عضويته ، الرائد حازم النعانعة ، الوكيل رائد الدبج مدرباً ، سامح سرحان ، احمد ابو الرب ، واللاعبون (عدي ابو حصوة ، علي احمد خلف ، مهند عفانة ، محي الدين اسامة ، انس بلال ، يوسف النادي) .