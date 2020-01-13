“نشامى الأولمبي” يتعادل سلبا مع فيتنام

بلال الغلاييني

عمان – خرج المنتخب الأولمبي بنتيجة التعادل السلبي أمام نظيره المنتخب الفيتنامي، في المباراة التي جمعت بينهما أمس في تايلند، في اطار لقاءات المجموعة الثانية للنهائيات الآسيوية تحت 23 عاما لكرة القدم، حيث كان بامكان المنتخب الأولمبي تحصيل نتيجة أفضل من ذلك لو استغل اللاعبون جزءا من الفرص التي اتيحت لهم خصوصا في الشوط الأول.

وبهذه النتيجة بقي المنتخب الوطني في صدارة المجموعة الرابعة مع المنتخب الإماراتي برصيد 4 نقاط لكل فريق، كون الإمارات حقق الفوز وبهدفين دون رد في المباراة التي اقيمت أمس ايضا، وستكون المواجهة التي تجمع الفريقين يوم بعد غد “الخميس” حاسمة لتحديد هوية الفريقين اللذين سيتأهلان إلى دور الثمانية، خصوصا وأن الفريق الفيتنامي يملك حاليا نقطتين، وهو سيواجه الفريق الكوري الشمالي في ختام لقاءات المجموعة.

الأردن 0 فيتنام 0

أحسن المنتخب الوطني التعامل مع مجريات الحصة الأولى، عندما اندفع اللاعبون صوب المناطق الأمامية مستغلين تمركز لاعبي الفريق الفيتنامي أمام مرمى الحارس بوي دونغ، إضافة إلى تفوق خماسي الوسط نور الروابدة وعلي علوان وسعد الروسان وورد البري ومحمد عبدالله المطلب، وقدرتهم على بناء الهجمات المنظمة التي ضربت دفاعات الفريق المنافس من مختلف المحاور، وكادت أن تضع الفريق بالمقدمة في أكثر من مشهد، ولعل الكرة العرضية التي ارسلها علي علوان واحدثت دربكة أمام المرمى وابعدها الدفاع قبل أن تصيب الشباك دلت على نوايا الفريق نحو امتداده صوب المنطقة الهجومية.

وفي الوقت الذي ظهر فيه الفريق الفيتنامي باعتماد على الاستفادة من بناء الهجمات المضادة التي تميزت بالسرعة وتقدم اللاعبين من ناحيتي الأطراف وكثرة ارسال الكرات العرضية، كان رباعي الدفاع هادي الحوراني وأحمد هيكل وايهاب العلي ودانيال عفانة يشيدون جدارا أمام مرمى الحارس عبدالله الفاخوري الذي لم يتهدد طيلة الحصة حتى أن الكرة التي ارسلها نجوين هانغ من مسافة بعيدة طارت فوق العارضة.

ومع مرور الوقت شدد لاعب المنتخب الأولمبي على الإكثار من التمريرات البينية القصيرة، والتي هدفت الى “تفتيت” دفاعات الفريق الفيتنامي التي تسلحت بمساندة واضحة من لاعبي الوسط تران سو ونجوين تانشن وبوي هانغ ونجوين كوانغ، والتي كشفت مرمى الحارس بوي في العديد من المشاهد والتي كادت ايضا أن تصيب شباكه، وظهر الحوراني في واحدة من اخطر الفرص عندما استلم تمريرة يزن النعيمات وسددها قوية ابعدها الحارس على حساب ركنية، وكرر النعيمات المشهد بكرة بينية وصلت الى عبد المطلب الذي سددها بأحضان الحارس، قبل أن تأتي الكرة العرضية التي ارسلها علوان وسددها المهاجم النعيمات رأسية انحرفت قليلا عن القائم الأيمن.

تراجع ولا تغيير

في الشوط الثاني بسط المنتخب الأولمبي أفضليته على مناطق الملعب، ووصوله مرتين الى مرمى الحارس الفيتنامي من خلال الكرة الثابتة التي سددها ورد البري من خارج المنطقة وسيطر عليها الحارس في الوقت المناسب، والعرضية التي عكسها البري ووصلت على علي علوان الذي سددها قوية فوق المرمى.

وانخفض اداء الفريقين وخصوصا من جانب المنتخب الأولمبي الذي تراجع الى المواقع الخلفية، ما سمح للفريق المنافس التقدم من مختلف المحاور مستغلين بعض المساحات التي ظهرت في ملعب المنتخب الأولمبي، ما اثر كثيرا على الفاعلية الهجومية التي غابت كثيرا من جهة، وسمحت للفريق الفيتنامي في بناء الهجمات المنوعة التي هددت مرمى الحاس الفاخوري في اكثر من مشهد، وخصوصا الكرات العرضية، ما دفع بمدرب الفريق أحمد عبد القادر للزج بورقة عمر هاني الذي حل مكان يزن النعيمات، وذلك لانعاش المنطقة الأمامية التي بقيت على حالها ومرمى الحارس الفاخوري يتعرض للتهديد المتواصل، حيث نجح الفاخوري بابعاد الركنية من قلب المرمى، فيما ابتعدت تسديدة تانشن عن المرمى.