“نشامى الدرك” للكيك بوكسينغ يظفرون في الذهب بالأندية الدولية

عمان – الغد – ظفر نشامى مديرية الأمن العام من فريق قوات الدرك للكيك بوكسينغ بالذهب، خلال مشاركتهم في بطولة الأندية الدولية التي اختتمت منافساتها في العاصمة الهندية نيودلهي.

وحصد لاعبو الدرك (5) ميداليات (ذهبيتين و3 فضيات)، وقدموا مستويات مميزة، وسط منافسة مثيرة شهدتها البطولة التي شارك بها أكثر من (650) لاعبا، يمثلون (33) ناديًا، من سبعة دول وهي (الأردن، كازاخستان، أوكرانيا، أيران، نيبال، استونيا، والبلد المستضيف الهند).

وجاءت النتائج الفنية لنشامى فريق قوات الدرك على النحو الآتي:

١- ذهبية وزن تحت (63)كغ ، أسلوب الكيك لايت : بواسطة اللاعب محي الدين اسامة .

٢- ذهبية وزن تحت (91)كغ ، أسلوب الفل كونتاكت: بواسطة اللاعب علي محمد .

٣- فضية وزن تحت (63,5)كغ ، أسلوب الفل كونتاكت: بواسطة اللاعب عدي ابو حصوة .

٤- فضية وزن تحت (75)كغ ، أسلوب الفل كونتاكت: بواسطة اللاعب علي خلف .

٥- فضية وزن تحت (63)كغ ، أسلوب البوينت فايت: بواسطة اللاعب احمد حسن .

وترأس وفد مديرية الأمن العام إلى البطولة العقيد قيس المحاسنة، وضم في عضويته المقدم ارفيفان المجالي، الرائد شادي جرادات، الملازم٢ راشد السواعير، رائد الدبج (مدرباً)، واللاعبون: (عدي ابو حصوة، علي محمد، علي خلف، احمد حسن، محي الدين أسامة).