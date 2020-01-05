“نشامى الدرك” يحصدون الذهب في بطولة البسفور للكاراتيه

عمان – الغد – حصد نشامى فريق قوات الدرك للكاراتيه الذهب في بطولة البسفور الدولية، التي اختتمت منافساتها في مدينة إسطنبول التركية، بمشاركة نخبة من أبطال اللعبة في العالم.

وخطف لاعبو قوات الدرك الأضواء، وقدموا مستويات كبيرة مكنتهم من تحقيق 5 ميداليات “3 ذهبيات، فضية، برونزية”، في البطولة التي شهدت مشاركة حوالي 1000 لاعب ولاعبة يمثلون 26 دولة، من أبرزها: ألمانيا ، روسيا، جورجيا، أذربيجان ، بلغاريا، كازاخستان، تركمانستان، أوزبكستان، إيران، وتركيا.

النتائج الفنية للاعبي قوات الدرك

– فئة قتال فردي مخضرمين: كأس المركز الأول (الميدالية الذهبية) عن طريق الملازم أول صالح فتيان.

– فئة كاتا جماعي مخضرمين: كأس المركز الأول (الميدالية الذهبية) عن طريق اللاعبين أنس مروان، صلاح الدين عمر، عبدالله عزام.

– فئة كاتا فردي مخضرمين: الميدالية الذهبية، عن طريق اللاعب أنس مروان.

– فئة كاتا فردي مخضرمين: الميدالية الفضية، عن طريق اللاعب صلاح الدين عمر.

– فئة كاتا جماعي رجال: كأس المركز الثالث (الميدالية البرونزية) عن طريق اللاعبين أنس مروان، صلاح الدين عمر، عبدالله عزام.

وشارك فريق قوات الدرك في البطولة بوفد ترأسه العقيد زيدون المجالي، وضم في عضويته المقدم زيد الخوالدة، الرائد محمد الهدبان، ملازم أول صالح فتيان “مدربا”، واللاعبون أنس مروان، عبدالله عزام، صلاح الدين عمر، محمد سامي، حاتم أنور.