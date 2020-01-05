“نشامى الدرك” يحصدون الذهب في بطولة البسفور الدولية للكراتيه

عمان – الغد – حصد نشامى فريق قوات الدرك للكراتيه الذهب في بطولة البسفور الدولية، التي اختتمت منافساتها في مدينة إسطنبول التركية، بمشاركة نخبة من أبطال اللعبة في العالم.

وخطف لاعبو قوات الدرك الأضواء، وقدموا مستويات كبيرة مكنتهم من تحقيق (5) ميداليات (3 ذهبيات، فضية، برونزية)، في البطولة التي شهدت مشاركة حوالي (1000) لاعب ولاعبة يمثلون (26) دولة، من أبرزها: (ألمانيا ، روسيا، جورجيا، أذربيجان ، بلغاريا، كازاخستان، تركمانستان، أوزبكستان، إيران، والبلد المضيف تركيا).

وجاءت النتائج الفنية للاعبي قوات الدرك على النحو الآتي :

– فئة قتال فردي مخضرمين : كأس المركز الأول (الميدالية الذهبية) عن طريق الملازم١ (صالح فتيان) .

– فئة كاتا جماعي مخضرمين : كأس المركز الأول (الميدالية الذهبية) عن طريق اللاعبين (أنس مروان ، صلاح الدين عمر ، عبدالله عزام) .

– فئة كاتا فردي مخضرمين: الميدالية الذهبية، عن طريق اللاعب (انس مروان) .

– فئة كاتا فردي مخضرمين : الميدالية الفضية، عن طريق اللاعب (صلاح الدين عمر).

– فئة كاتا جماعي رجال : كاس المركز الثالث (الميدالية البرونزية) عن طريق اللاعبين (أنس مروان، صلاح الدين عمر، عبدالله عزام) .

وشارك فريق قوات الدرك في البطولة بوفد ترأسه العقيد زيدون المجالي، وضم في عضويته المقدم زيد الخوالدة، الرائد محمد الهدبان، ملازم١ صالح فتيان (مدرباً)، واللاعبون (أنس مروان، عبدالله عزام، صلاح الدين عمر، محمد سامي، حاتم أنور).