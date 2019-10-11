“نشامى الدرك” يحصدون الذهب في ماراثون عمان

عمان – الغد- واصل أبطال منتخب الدرك تحقيق النتائج اللافتة، بعد أن حصد فريق قوات الدرك لإختراق الضاحية ثلاث ذهبيات في سامسونج ماراثون عمان الدولي 2019، والذي أقيم يوم أمس، بمشاركة 10 آلاف من العدائين المحليين والدوليين.

وظفر “نشامى الدرك” بذهبية سباق 42 كم تتابع، بواسطة كل من المتسابقين: محمد سلامة، سعد سلامة، عبدالحافظ عيد، مهدي صالح، كما ظفر الدركي رأفت الزبون بذهبية سباق 10 كم، فيما أحرز عداء قوات الدرك للاحتياجات الخاصة نبيل المقابلة، ذهبية سباق 21 كم للإعاقة البصرية.

ويواصل فريق قوات الدرك بهذه النتائج، سلسلة من الجوائز والألقاب المحلية والدولية في المسابقات المختلفة، وكان من آخرها في العام 2019 ماراثون الأقصر الدولي في مصر، وبيروت وألترا تريل الجبلي في لبنان، وغيرها من الألقاب والبطولات المحلية والدولية.