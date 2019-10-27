“نشامى الدرك” يحصدون المراكز الأولى في ماراثون رم الدولي السابع

عمان – الغد – حصد نشامي منتخب قوات الدرك لاختراق الضاحية المراكز الأولى في ماراثون رم الدولي السابع (مسافات بلا حدود)، والذي اختتمت منافساته يوم أمس في منطقة وادي رم.

وتوج لاعب قوات الدرك محمد النواصرة بطلاً لسباق (100) كم، في الماراثون الذي شهد منافسة قوية بين (200) من العدائين المحليين والدوليين يمثلون عدة دول منها: الولايات المتحدة الأميركية، المغرب، قطر، مصر، الكويت، بالإضافة إلى الأردن.

وظفر العداء الدركي محمد سلامة بالمركز الثاني في سباق (42) كم، كما تمكن العداء الدركي رأفت الزبون من إحراز المركز الثاني في سباق (10) كم، فيما حل زميله الدركي عبدالحافظ العوايدة ثالثاً في ذات السباق، وفي منافسات (42) كم تتابع، حصد فريق قوات الدرك المركز الثالث بواسطة العدائين حمزة المداهنة وعمر الزبون.

ونافس (6) عدائين من منتخب قوات الدرك الذي يدربه الوكيل عبدالله السعود في (4) سباقات مختلفة، وصعدوا جميعاً على منصات التتويج في الماراثون الذي امتاز بطبيعته الصحراوية ومساراته الرملية الصعبة.