عمان – الغد – سيطر “نشامى” منتخب قوات الدرك لاختراق الضاحية على المراكز الأولى في منافسات سباق “الترا تريل” الدولي للمسارات الجبلية، والذي اختتم يوم أمس الأحد في جبل لبنان.

وسجل نشامى الدرك إنجازاً دولياً جديداً ضمن سلسة الإنجازات المتواصلة لعدائي الدرك، في السباق الذي شارك به أكثر من 400 عداء من مختلف دول العالم، أبرزها: الولايات المتحدة الأميركية ، ألمانيا، نيوزيلاندا، استراليا، والبلد المنظم لبنان.

وسلك المشاركون في السباق مسارات جبلية مختلفة امتازت بتضاريسها الجبلية الصعبة في مرتفعات الشوف، وتضمنت المنافسة في 3 مسابقات رئيسية هي: (25) كم، (45) كم، (75) كم.

وتمكن العداء الدركي محمد النواصرة من إحكام قبضته على المركز الأول في سباق (75) كم ، والذي يعد الأصعب بين فئات السباق، كما تمكن العداء الدركي رأفت الزبون من الظفر بالمركز الأول في سباق (25) كم، بعد منافسة مثيرة مع زميله العداء الدركي عبدالحافظ العوايدة الذي حل ثانياً، فيما حل العداء الدركي محمد سلامة ثالثاً في سباق (45) كم.

ويشار إلى ان منتخب قوات الدرك لاختراق الضاحية والذي يدربه الملازم١ هايل الرواحنة، حاز على المراكز الأولى في العديد من السباقات والماراثونات الدولية، منها (ماراثون بيروت الدولي، وماراثون الأقصر الدولي، وماراثون النمسا الدولي (اوتشر)، اضافة إلى حصده العديد من الألقاب المحلية في مختلف المسابقات.

وضمت بعثة قوات الدرك إلى السباق الوفد الذي ترأسه الرائد معتز العمارات، وضم في عضويته الرائد، علي المواجدة، النقيب خضر حداد، ملازم١ هايل الرواحنة (مدرباً)، ملازم ٢ سامر الزيدان، واللاعبون (محمد فايز النواصرة، رأفت صبحي الزبون، حمزة علي المداهنة، محمد سلامة عطية، عمر سليمان الزبون، عبدالحافظ عيد العوايدة).