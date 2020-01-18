نشامى الدرك يسيطرون على سباقات ماراثون الأقصر الدولي

عمان – الغد – سيطر نشامى قوات الدرك لاختراق الضاحية على سباقات ماراثون الأقصر الدولي بنسخته السابعة والعشرين، في مدينة الأقصر المصرية بمشاركة 270 متسابقاً من 20 دولة .

وأحكم النشامى قبضتهم على المراكز الأولى في جميع فئات السباق الذي انطلق من أمام ساحة معبد الملكة حتشبسوت غرب مدينة الأقصر، حاصدين المركزين الأول والثاني في سباقي ماراثون (42) كم، ونصف ماراثون (22) كم، والمركز الأول في سباق (12) كم.

وفي نهاية الماراثون رفع “نشامى الدرك” علم الأردن وسط أجواء احتفالية، وتغطية إعلامية واسعة، حيث جاءت النتائج كما يلي:

حقق عداء قوات الدرك سعد سلامة المركز الأول في سباق (12) كم ، وحل الدركي عبدالحافظ عيد ثانياً ، بينما حل المصري أحمد مصطفي في المركز الثالث.

في سباق (22) كم، ظفر الدركي عمر سليمان بالمركز الأول، يليه الدركي حمزة علي ثانياً، والمصري حامد الدخيل في المركز الثالث.

وفي سباق(42) الأصعب في الماراثون، نجح عداء قوات الدرك محمد فايز من إحكام قبضته على المركز الأول، تاركاً وراءه العداء الياباني ماتسودا كانتارو في المركز الثاني، والمصري محمد ابو زيد في المركز الثالث.

وشاركت قوات الدرك في الماراثون بوفد ترأسه المقدم أكثم العزام، وضم في عضويته الرائد عباس الفرايه ، النقيب عامر الهروط، عبدالله السعود (مدربا) ، واللاعبون: محمد فايز، عمر سليمان، محمد سلامة، حمزة علي، سعد سلامة، عبد الحافظ عيد.