نشرة استرشادية لأسعار الإسمنت الأسود المكيس

عمان- أصدرت غرفة صناعة الاردن، اليوم الثلاثاء، نشرة استرشادية لأسعار الاسمنت الاسود المكيس والمصنع محليا سارية خلال شهر أيلول الحالي.

ووفقا للنشرة التي تصدر شهريا، تراوح سعر الطن الواحد من الاسمنت الأسود المكيس من أرض المصنع من دون ضريبة المبيعات بين 55ر69 دينار بالحد الادنى و14ر74 دينار بحده الأعلى.

واشارت الغرفة في بيان اليوم، الى ان المصانع على استعداد للبيع مباشرة للمستهلك من خلال الوكيل والموزع المعتمد لها، وبالسعر المدرج بالنشرة، لكنها لا تشمل محافظة العقبة.

بترا