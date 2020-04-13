نشرة مهمة عن الرضاعة الطبيعية وكورونا

عمان- الغد– يستمر معهد العناية بصحة الأسرة، مؤسسة الملك الحسين، في سلسلة نشراته الصحية التوعوية في ظل أزمة فيروس كورونا، مقدما في النشرة الآتية إرشادات مهمة عن الرضاعة الطبيعية في زمن كورونا.

تحمي الرضاعة الطبيعية المواليد الجدد من المرض وتساعد أيضًا على حمايتهم طوال فترة الرضاعة والطفولة. فالرضاعة الطبيعية فعالة على نحو خاص ضد الأمراض المعدية لأنها تقوي الجهاز المناعي عن طريق نقل الأجسام المضادة مباشرةً من الأم إلى الرضيع.

وكما هو الحال مع جميع الحالات المؤكدة أو المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد، فلم تثبت الدراسات وجود الفيروس في حليب الأم، وإنّ اختيار الأم البدء بالرضاعة الطبيعية أو الاستمرار فيها يجدر أن يتمّ بالتنسيق مع مقدّمي الرعاية الصحية وعائلتها.

الرضاعة الطبيعية لتعزيز مناعة طفلك، مبادىء توجيهية:

• البدء في الإرضاع من الثدي في غضون الساعة الأولى من الولادة.

• مواصلة الرضاعة الطبيعية المقتصرة على حليب الثدي لمدة 6 أشهر،ثم إدخال الأطعمة التكميلية الكافية والآمنة في عمر 6 أشهر.

• مواصلة الرضاعة الطبيعية حتى عمر سنتين أو أكثر.

• لزيادة ادرار الحليب اشربي كمية كافية من السوائل واحرصي على الغذاء المتوازن، ويجب إرضاع طفلك حسب الطلب، فكلما زادعدد مرات رضاعة طفلكِ زاد إنتاج الحليب.

• في الايام الأولى من ولادتك الطفل تكون كمية الحليب قليلة فلا تخافي ولا تظني أن الحليب غيركافٍ فاستمري بالإرضاع من الثدي.

كإجراءات احترازية في حال إصابة الأم المرضعة أو اشتباه إصابتها بالعدوى ومن اجل حماية طفلها الرضيع ينصح بما يلي :

1. تعقيم اليدين جيدا قبل حمل أو ملامسة الطفل، وتعقيم أي أجزاء من جسمها ممكن أن تلامس الطفل أثناء الرضاعة كالثدي قبل الإرضاع.

2. غسل اليدين جيدا في حال استخدام مضخة الحليب اليدوية أو الكهربائية (جهاز شفط الحليب).

3. تعقيم جهاز شفط الحليب جيدا قبل وبعد الإستخدام أو أي أدوات تستخدم للإرضاع (الراضعات الصناعية، الحلمات الصناعية).

4. إذا كنتِ غير قادرة على الإرضاع لوجود مضاعفات ما يمكن اللجوء لاعتصار الحليب وإعطائه من قبل شخص آخر.

5. إذا تم الاشتباه في إصابتكِ أو إصابة الرضع أو الأطفال الصغار بالفيروس أو تأكد ذلك، اتصلي برقم 111 وزارة الصحة، ابقي في المنزل سيصلك فريق التقصي الوبائي للإطمئنان عن حالتك.

6. اذا واجهتك اي مشكلة تعيق الرضاعة الطبيعية من مشاكل الثدي او تعلق الطفل بالثدي اطلبي المشورة بشأن الرضاعة الطبيعية والدعم النفسي.

لا تترددي بالاتصال على خطوط الدعم لمعهد العناية بصحة الأسرة، سيمكنك الحصول على الدعم من المتخصصين في الرعاية الصحية:

فرع صويلح:

د.ساره العيطان: 0799530746

د.أمل مبروك: 0791491306

فرع شرق عمان:

د. آلاء الحوراني: 0795258022

د. دانيا كساسبة: 0795631804

فرع الزرقاء:

د.آرام النواصرة: 0779414181

د.تراجي النصيرات:0780079780

فرع الكرك:

د. هيام حمية: 0795302688