حياتناصحة وأسرة

نشرة هامة عن “كورونا والصحة النفسية” من معهد العناية بصحة الأسرة

منذ 39 دقيقة

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عمان- الغد– طلق معهد العناية بصحة الأسرة، مؤسسة الملك الحسين، نشرة بعنوان “كورونا وصحتنا النفسية”، بالتعاون مع منتدى الصحة العامة الأردني.
وتضمنت النشرة مبادئ الإسعافات الأولية النفسية، وإرشادات لتعزيز المناعة النفسية عند ظهور الأعراض وردود الأفعال بعد التعرض لأي حدث أو أزمة.
واحتوت النشرة إرشادات توعوية وتثقيفية خاصة بالأطفال، إضافة إلى تنبيهات مهمة تتعلق بالحجر المنزلي وزيادة الوعي به بطريقة تبعد الأشخاص عن الضغوطات.
وركزت النشرة على كيفية التواصل الفعال والإيجابي مع الآخرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وحثتهم على الصمود والايجابية وعدم الاستسلام ليكونوا اداة للتغلب على اليأس.
وحدد المعهد فريقا من الأخصائيين لتقديم الاستشارات النفسية والاجتماعية والتأهيلية والطبية المجانية، عبر خطوط دعم ومساندة ساخنة.

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