“نشميات اربد” تطلق مبادرة “علمني كيف”

عمّان-الغد- أطلقت جمعية نشميات اربد الخيرية، بالتعاون مع منظمه ايريكس”مجلس البحوث والتبادلات الدولية”، مبادرة “علمني كيف” ضمن برنامج العائلات في العصر الرقمي، احد مكونات “مشروع فضاء” المدعوم من الحكومة الكندية.



وتهدف المبادرة للتعريف بكيفية استخدام المنصات وفتح المحافظ الإلكترونية، بعد التحول الرقمي شبة الكامل في المجتمع، وفي ظل جائحة كورونا وتطبيق أنظمة الحكومة الالكترونية في مختلف الدوائر الحكومية، ونظرًا لضعف المعرفة لدى بعض أفراد المجتمع بكيفية استخدام المنصات والمحافظ الإلكترونية المختلفة والتصفح الآمن للانترنت.



وقالت رئيسة الجمعية لينا الوحشة ان المبادرة دربت 100 سيدة من المجتمع المحلي على كيفية استخدام المنصات والمحافظ الالكترونية، بدءا من التسجيل، وانتهاءً بكيفية المحافظة على خصوصية المعلومات عند استخدام المنصات والمحافظ.

مشاركات في مبادرة علمني كيف



وقالت كل من إقبال نصيرات ويارا المومني أحد مؤسسات المبادرة أنهن عملن على اطلاق صفحات على مواقع للتواصل الاجتماعي من ضمنها قناة خاصة على موقع “يوتيوب”، تحتوي على فيديوهات تعليمية متخصصة للتعريف بآلية استخدام المنصات وفتح المحافظ وكيفية التصفح الآمن للانترنت، مشيرات الى ان المبادرة مستمرة لتمكين اكبر عدد من سيدات المجتمع المحلي الاستفادة منها .



ويذكر ان الجمعية قامت بتنفيذ “مشروع فضاء” الذي تم من خلاله تدريب 60 مشاركة حول التنمية الايجابية للشابات للمساعدة على تطوير الذات وتوجيه كل ما لديهن من مهارات وخبرات للانخراط بالمجتمع.

كما تم تدريب 350 مشاركة حول ثقافة إعلام المواطن” التربية الاعلامية الرقمية” التي تهدف الى زيادة الوعي باستخدام الانترنت في ظل الكم الهائل من المعلومات التي نتعرض لها، وتأمين الخصوصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال منسق المشروع محمد فريحات، ان هذه المبادرات التي تأتي ضمن مشروع “فضاء”، تسعى لتزويد المتلقين للمحتوى الهائل من وسائل التواصل الاجتماعي، بمهارات التفكير التحليلي الناقد، مثل البحث والتأكد من المصدر وتحليل المعلومات لتطوير قدرات الثقافة الإعلامية للتعامل مع المعلومات المتناقلة عبر الإنترنت وعلى أرض الواقع لتجنب التضليل الاعلامي.