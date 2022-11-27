“نشميات الطائرة” يشاركن في البطولة العربية بالكويت

مصطفى بالو



عمان – كشف نائب رئيسة اتحاد الكرة الطائرة جهاد قطيشات، أن مجلس إدارة الاتحاد، سيشارك في البطولة العربية، والتي تستضيفها الكويت في 25 من كانون الثاني (يناير) المقبل، تعزيزا للصورة المميزة التي ظهرت فيها اللاعبات خلال منافسات بطولة غرب آسيا الأولى للسيدات، وحققن فيها إنجازا تاريخا بنيل الوصافة في المنافسات التي اختتمت مؤخرا في عمان.

وأضاف قطيشات في تصريحات لـ “الغد “: ما يثلج الصدور هو الإشادة التي تلقيناها من اتحاد غرب آسيا برئاسة القطري غانم الكواري، والوفود المشاركة العشرة في البطولة القارية الأولى، سواء من حيث التنظيم والترتيبات والحضور الرسمي الرفيع، وإجماع بين حضور سمو الأميرة آية بنت فيصل، وسمو الأمير عمر بن فيصل، والأميرة عائشة بنت فيصل، والأميرة سارة بنت فيصل، وكبار الشخصيات أعطى رونقا للبطولة، يعكس اهتمام القيادة الهاشمية بآمال وطموحات الشباب “.

وتابع: “حظينا بالإشادة بالتطور الكبير في مستوى لاعباتنا، وهو المكسب الذي اجتهدنا للحصول عليه، ولدينا الكثير من الخطط في المرحلة المقبلة، للحفاظ على المكتسبات الكثيرة التي خرجنا بها من البطولة القارية، في الوقت الذي نهنئ الجهاز الفني والإداري واللاعبات على هذا الانجاز، ونقول لهم استعدوا لمرحلة جديدة من العمل، حيث ستتواصل التحضيرات والتدريبات خلال الفترة المقبلة، وسنوفر كافة أشكال الدعم بهدف مواصلة الإنجاز والحضور في المنافسات العربية والقارية”.

وحول تفاصيل الدعوة للمشاركة في البطولة العربية للسيدات، قال قطيشات: ” تقينا دعوة من خلال رئيسة لجنة رياضة المرأة بالكويت الشيخة نعيمة الأحمد الجابر الصباح -الرئيسة الفخرية للجنة النسوية في اتحاد غرب آسيا-، خلال حضورها البطولة ومشاركتها لاجتماعات اللجنة النسوية للاتحاد القاري، والتي جرت على هامش بطولة غرب آسيا، تبعا للمستوى المتطور لمنتخبنا الوطني، وأكدت على رصدها جوائز مالية مجزية في هذه البطولة، ومن المتوقع أن تشهد البطولة مشاركة المنتخبات العربية التي شاركت في عمان، يضاف إليها منتخبات مصر وتونس والجزائر والمغرب “.

وتابع قطيشات: ” بالتأكيد البطولة العربية للسيدات ستشهد مشاركة واسعة من المنتخبات، ويميزها أيضا مشاركة المنتخبات العربية الإفريقية، والتي لها وزنها وقوتها في ميدان اللعبة على صعدي الأندية والمنتخبات، ما يجعلنا العمل على تجهيز المنتخب الوطني للسيدات بالصورة التي تمنحه مواصلة رحلة الصعود في المنافسات المقبلة “.

وحول تكريم منتخب الطائرة للسيدات الحاصل على فضية غرب آسيا، أجاب: ” هناك ترتيبات لتكريم الجهاز الفني والإداري ولاعبات منتخب السيدات خلال الأيام المقبلة، خاصة وأن الاتحاد تلقى عدة طلبات من شركات وطنية شريكة للاتحاد، بغرض تكريم النشميات على الانجاز التاريخي للعبة، وما يبعث التفاؤل اهتمام شركات القطاع الخاص بتقديم الدعم للرياضة والرياضيين، وهو المطلوب لتحقيق اللعبة قفزات واسعة في المستوى والإنجازات خلال الفترة المقبلة “.