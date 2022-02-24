نصائح تحميك من اعتلال الشبكية السكري

يتحدث معهد العناية بصحة الأسرة، مؤسسة الملك الحسين، في نشرة اليوم الخميس، عن اعتلال الشبكية السكري، أحد مضاعفات مرض السكري الذي يؤثر على الأوعية الدموية في شبكية العين.

وتوضح نشرة المعهد أعراض اعتلال الشبكية السكري، وأسبابه، ومضاعفاته، إضافة إلى طرق وإجراءات تلعب دورا كبيرا في الوقاية وتقليل احتمالية إصابة الإنسان بهذا الاعتلال.

اعتلال الشبكية السكري هو أحد المضاعفات التي تصيب العينين لدى المرضى المصابين بداء السكري، ويحدث بسبب تلف الأوعية الدموية في النسيج الحساس للضوء الواقع في الجزء الخلفي من العين (الشبكية).

في البداية، قد لا يسبب اعتلال الشبكية السكري أي أعراض، أو ربما تنجم عنه فقط تأثيرات طفيفة في الإبصار. ولكن قد يصل الأمر في النهاية إلى الإصابة بالعمى.

من الممكن أن تنشأ هذه الحالة المرضية لدى أي شخص مصاب بداء السكري من النوع الأول أو النوع الثاني.

وكلما طالت فترة الإصابة بداء السكري وقلَّ التحكم في مستوى السكر في الدم، يصبح الشخص أكثر عرضة للإصابة بهذا النوع من المضاعفات التي تؤثر على العينين.

كيف يمكن أن يؤثر مرض السكري على العين؟

شبكية العين هي طبقة الخلايا الحساسة للضوء الموجودة في الجزء الخلفي من العين والتي تحول الضوء إلى إشارات كهربائية.

يتم إرسال الإشارات إلى الدماغ الذي يحولها إلى الصور التي تراها.

تحتاج شبكية العين إلى إمدادات مستمرة من الدم، والتي تتلقاها عبر شبكة من الأوعية الدموية الدقيقة.

بمرور الوقت، يمكن أن يؤدي ارتفاع مستوى السكر في الدم بشكل مستمر إلى تلف هذه الأوعية الدموية في 3 مراحل رئيسية:

– اعتلال الشبكية غير التكاثري (Non-proliferative retinopathy): تتطور انتفاخات صغيرة في الأوعية الدموية، والتي قد تنزف قليلاً ولكنها لا تؤثر عادةً على الرؤية.

– اعتلال الشبكية ما قبل التكاثري (Pre- proliferative retinopathy): وهي تغيرات أكثر شدة وانتشارًا تؤثر على الأوعية الدموية، بما في ذلك نزيف أكبر في العين

– اعتلال الشبكية التكاثري (Proliferative retinopathy): حيث يتطور نسيج وأوعية دموية جديدة وعادة ما تكون ضعيفة البنية وتنزف بسهولة على شبكية العين ؛ هذا يمكن أن يؤدي إلى فقدان البصر.

الأعراض :

قد لا تظهر على مريض السكري أي أعراض في المراحل المبكرة من اعتلال الشبكية السكري. ومع تقدم الحالة، قد يُصاب بما يلي:

– بقع أو خيوط داكنة طافية في مجال رؤيتك (العوائم).

– تشوش الرؤية.

– تقلُّب الرؤية.

– مناطق داكنة أو خالية في مجال رؤيتك.

– فقدان البصر.

عوامل الخطر :

يمكن أن يُصاب أي شخص لديه مرض السكري باعتلال الشبكية السكري. لكن يزداد خطر الإصابة بمرض العين نتيجة لما يلي:

– الإصابة بالسكري لفترة طويلة.

– ضعف السيطرة على مستوى السكر في الدم.

– ارتفاع ضغط الدم.

– الحمل.

– تعاطي التبغ.

– ارتفاع الكوليسترول.

المضاعفات :

اعتلال الشبكية السكري هو أحد مضاعفات مرض السكري الذي يؤثر على الأوعية الدموية في شبكية العين. قد يتطور بالاقتران مع مرض يعتمد على الإنسولين أو غير معتمد على الإنسولين.

كلما طالت فترة إصابتك بداء السكري، وقلت السيطرة على نسبة السكر في الدم، زادت احتمالية إصابتك بمثل هذا الضرر.

في البداية، قد لا يسبب اعتلال الشبكية السكري أي أعراض أو قد يسبب تغيرات خفيفة في الرؤية فقط.

ومع ذلك، يمكن أن يؤدي المرض في النهاية إلى العمى بسبب التسربات والنزيف وتطور الأنسجة المتندبة وانفصال الشبكية والمياه الزرقاء.

ينطوي اعتلال الشبكية السكري على المضاعفات التالية:

– النزيف الزجاجي: قد تنزف الأوعية الدموية الجديدة داخل السائل الشفاف ذي القوام الهلامي الذي يملأ تجويف العين.

وبحسب مقدار النزيف تتأثر الرؤية فإذا كان مقدار النزيف ضئيلًا، تظهر بضع بقع داكنة في مجال الإبصار.

أما في الحالات الأكثر خطورة، فقد يعيق الرؤية تمامًا. من المرجح أن تعود القدرة على الإبصار إلى الحالة الطبيعية مالم يكن هناك ضرر في شبكية العين.

– انفصال الشبكية: يحفز ظهورُ الأوعية الدموية غير الطبيعية الناجم عن اعتلال الشبكية السكري نموَ النسيج الندبي الذي قد يدفع الشبكية للخروج من موضعها في الجزء الخلفي من تجويف العين.

وهذا يمكن أن يؤدي إلى الأعراض التالية: بقع في مجال الإبصار، رؤية ومضات ضوئية، أو فقدان كامل للرؤية.

– الزَرَق (المياه الزرقاء): يمكن أن تظهر الأوعية الدموية الجديدة في الجزء الأمامي من تجويف العين (قزحية العين) لتعيق التدفق الطبيعي للسوائل، مما يؤدي إلى زيادة الضغط على العين الذي يؤدي إلى تلف العصب المسؤول عن نقل الصور من العين إلى الدماغ (العصب البصري).

– العمى: يمكن أن يؤدي اعتلال الشبكية السكري أو الوذمة البقعية أو الزَرَق أو جميعها معًا إلى الإصابة بالفقدان التام للرؤية.

الوقاية:

يجب أن يخضع البالغون والأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 10 سنوات الذين يعانون من مرض السكري من النوع الأول لفحص أولي موسع من قبل طبيب عيون في غضون 5 سنوات من ظهور مرض السكري.

نظرًا لأن الأشخاص قد يكون لديهم بالفعل مرض السكري من النوع 2 قبل أن يكونوا على دراية بالأعراض، وأن ما يصل إلى 20 ٪ من مرضى السكري من النوع 2 يعانون من اعتلال الشبكية في وقت التشخيص، يجب أن يخضعوا لفحص أولي موسع من قبل طبيب العيون في وقت تشخيص مرض السكري.

يجب إجراء الفحوصات اللاحقة سنويًا على الأقل إذا كان اعتلال الشبكية يتقدم.

على النساء الحوامل المصابات بداء السكري الموجود مسبقًا أن يخضعن لفحص العين الموسع في وقت مبكر في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، لأن الحمل يمكن أن يحفز التطور السريع لاعتلال الشبكية.

يجب أن تستمر المتابعة الدقيقة طوال فترة الحمل وحتى عام واحد بعد الولادة.

إذا كنت مصابًا بداء السكري، فيمكنك التقليل من احتمالية إصابتك باعتلال الشبكية السكري بالقيام بما يلي:

– التحكم في مرض السكري: اجعل النمط الغذائي الصحي والأنشطة البدنية جزءًا من عاداتك اليومية. وحاول تخصيص ما لا يقل عن 150 دقيقة أسبوعيًّا لممارسة الأنشطة الهوائية المتوسطة كالمشي.

– مراقبة مستوى السكر في دمك: قد تحتاج إلى فحص مستوى السكر في الدم وتسجيله عدة مرات في اليوم، أو على فترات أقل إذا كنت مريضًا أو تعاني إجهادًا.

– القيام باختبار الهيموغلوبين السكري: تعكس نتائج اختبار الهيموغلوبين السكري متوسط مستوى السكر في دمك على مدار الشهرين إلى الثلاثة أشهر السابقة للاختبار. ويجب أن يستهدف المصابون بالسكري إبقاء الهيموغلوبين السكري دون 7%.

– المحافظة على بقاء ضغط الدم والكوليسترول تحت السيطرة يمكن أن يساعد تناول الأطعمة الصحية وممارسة التمارين الرياضية بانتظام وفقدان الوزن الزائد على تحقيق ذلك. وقد يلزم تناول الأدوية أيضًا في بعض الأحيان.

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