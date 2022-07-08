نصائح تحميك من الاضطرابات المعوية خلال العيد

تضع نشرة معهد العناية بصحة الأسرة، مؤسسة الملك الحسين، بين يدي القارئ اليوم الجمعة، نصائح ضرورية للجسم لتفادي أي مشكلات صحية خلال فترة عيد الأضحى.

وتأتي نشرة المعهد حرصا على صحة القارئ الكريم، ونظرا لأن للعيد طقوس خاصة من الموائد، ويكثر فيه تناول اللحوم، والوجبات السريعة، والحلويات، وهذا يسبب اضطرابات معوية.

تاليا النصائح:

1- ينصح بالتقليل من تناول اللحوم الحمراء وذلك من أجل تقليص استهلاك الدهون والسعرات الحرارية والاستمتاع بوجبة العيد. لا بد من اختيار قطع لحم خروف قليلة الدهن مثل الأضلاع والساق (بدون الدهن الخارجي)، حيث أن استهلاك لحم الخاروف بكميات كبيرة أمر غير مرغوب به نظراً لأن لحم الخروف يحتوي على نسبة عالية من الدهون.

2- ينصح بتجنب تناول المشروبات الغازية حيث تسبب اضطرابات في مستوى السكر في الدم، وكذلك ارتفاع ضغط الدم مما قد يضر بالصحة وخاصة مرضى الضغط والسكري.

3- قم بإعداد طبق شخصي بحجم مناسب لك، فعند الأكل من الأطباق الرئيسية عادة لا ننتبه إلى كميات الطعام التي نأكلها وذلك من أجل تجنب تناول سعرات حرارية عالية، كما يفضل اضافة الخضار إلى جانب الطبق الشخصي.

4- الجلوس لفترة مطولة حول مائدة الطعام يجعلنا نأكل المزيد من الطعام، على الرغم من أننا لم نعد نشعر بالجوع. قم بالمساعدة في تقديم الطعام وإخلاء المائدة من الأطعمة؛ فذلك يبعدنا عن مغرياتها بالإضافة إلى استغلال وقت الفراغ في الرحلات وفي المشي.

5- في الأجواء الحارة التي تلازمنا لا بد من شرب كميات كافية من الماء من أجل تعويض ما يفقده الجسم من سوائل.

6- تجنب تناول المعمول والشوكلاته بكثرة لتجنب اضطراب سكر الدم حيث من الضروري تحديد الكمية المتناولة وادخال الفاكهة إلى نظامك الغذائي.

7- ينصح بإطالة المدة بين الوجبات: من الضروري الفصل بين كل وجبتين متتاليتين بما لا يقل عن 6 ساعات، خاصة في أيام عيد الضحى؛ وذلك لإعطاء المعدة راحة ووقتاً كافياً لهضم الطعام، وهذا بدوره سيساعد على الشعور بالخفة والراحة، وسيساعد أيضًا على التحكم في الوزن.

8- ينصح بالتنوع في الوجبات فهو أمر ضروري في الحفاظ على الفيتامينات والمعادن ويساهم في السيطرة على الأمراض المزمنة وارتفاع دهون الدم

9- ينصح بالتمرين المعتدل كالمشي أو الركض وذلك لحرق السعرات الحرارية.

10- ينصح بشرب الشاي الأخضر وشاي النعناع والزنجبيل: الشاي الأخضر مفيد لتسهيل الهضم. تساعد بعض الخلطات في التعامل مع الغثيان والإمساك وعسر الهضم وجميع الأشياء التي يمكن أن تتوقعها من تناول الكباب والمشاوي. للبقاء بصحة جيدة خلال العيد، حاول تناول كميات معتدلة من الشاي الأخضر بعد الوجبات. شاي النعناع ممتاز لتسكين اضطراب المعدة، خاصة لمن يعانون من القولون العصبي. الزنجبيل هو شاي رائع آخر يمكن تجربته بعد تناول اللحوم.

11- إذا كنت مصاباً بالنقرس، خفف من الاطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البيورينات، وتشمل مصادر البيورينات:

– لحوم الأعضاء – الكبد والكلى.

– اللحوم الحمراء مثل لحم العجل ولحم الغزال.

– الأسماك كالسلمون والتونة والسردين.

– المشروبات السكرية مثل عصائر الفاكهة والمشروبات الغازية.

– السكر المضاف.

12- إذا كنت تعاني من ارتفاع الضغط، فيجب الابتعاد عن المخللات لأنها ترفع ضغط الدم، و للتخلص من أكبر نسبة من الدهون يفضل طهي الطعام بزيت الزيتون، لأنه لا يحتوي على نسبة عالية من الدهون الضارة.

13- إذا كنت تعاني من السكري فننصحك بما يلي:

– تحقق من نسبة السكر في الدم: من المهم فحص مستويات السكر في الدم خلال الاحتفالات للتأكد من بقائها ضمن النطاق المستهدف.

– فكر في حجم الحصة: ضع في اعتبارك أحجام الحصص، خاصة عندما يتعلق الأمر بالكربوهيدرات، لأن كمية الكربوهيدرات التي يتم تناولها ستؤثر على مستويات السكر في الدم.

– استخدم طرق طهي صحية: بدلاً من القلي، جرب الخَبز أو الشوي أو القلي الجاف للطعام. يمكن استخدام زيت بذور اللفت أو عباد الشمس بدلاً من السمن والزبدة وجوز الهند وزيت النخيل.

– قم بالحصول على ما يكفي من الألياف: البقول مثل الحمص والفاصوليا والعدس غنية بالألياف ولن تؤثر على مستويات الجلوكوز في الدم بنفس القدر ، مما يجعلها بديلًا رائعًا للحوم المعالجة واللحوم الحمراء أو البطاطس.

** اختر الحلويات الصحية: حاول إجراء تغييرات صغيرة على الوصفات التقليدية لجعلها أكثر صحة. تعتبر سلطة الفواكه أو حفنة صغيرة من المكسرات بديلاً رائعًا.