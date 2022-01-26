نصائح لتجنب الانزلاق والسقوط أثناء المشي على الثلوج

سارة زايد- تعبر المملكة خلال ساعات الليل جبهة هوائية أشد برودة، إذ تمتد الهطولات الثلجية لتشمل المرتفعات الجبلية التي يصل ارتفاعها الى 700 متر.

كما يتوقع أن تكون الهطولات الثلجية خلال ساعات الليل المتأخرة غزيرة على المرتفعات الجبلية العالية، وأن تتراكم الهطولات الثلجية بشكل متفاوت حسب الارتفاعات.

بعد أن تتراكم الثلوج، سيكون من الصعب السير بشكلٍ صحيح دون التعرض لخطر السقوط.

في هذا التقرير سنتعرف على إمكانية المشي على الثلوج مع تجنب خطر الإصابة بكسرٍ ما، وفقاً لما نشرته صحيفة Femme actuelle:

ارتداء حذاء مناسب

يفضل ارتداء الأحذية العالية التي تُثبِّت الكاحل بشكل صحيح والتي يكون نعلها محزوز وخشن للالتصاق بالأرض.

تقليد البطريق

عندما تمشي، ضع قدمك للأسفل، وأصِر على الكعب، وقم بخطوات صغيرة مثل البطريق.

لا تستعجل ولا تتردد في تغيير الأرصفة إذا كانت زلقة للغاية.

تذكر أيضاً أن تتجنب الطرقات المرصوفة بالحصى؛ فهي أرضيات زلقة تماماً.

النظر للأمام

قد تنزلق قدماك عن الثلج، ولتجنب السقوط احذر من التحديق في الأرض، فهي عادة سيئة قد تتسبب بسقوطك، وحاول أن تكون نظراتك مستقيمة وإلى الأمام.

إخراج اليدين من الجيوب

إن كنت تعاني من برودة في يديك، قم بشراء القفازات ودع جيوبك وشأنها.

من خلال ترك ذراعيك تتأرجح، فإنك تحافظ على توازنك.

بالإضافة إلى ذلك، إذا انزلقت، فإن حركة الذراعين تسمح لك بالعثور على وضع ثابت، وبالتالي تجنبك السقوط على الأرض.

حمل حقيبة ظهر

توفر حقائب الظهر توازناً أفضل لجسمك.

إذ يمكن أن يؤدي وزن حقيبة اليد إلى زعزعة استقرارك وبالتالي قد تسبب لك السقوط.

الحد من الخروج

بعض الناس أكثر عرضة للسقوط، وقد تكون العواقب الصحية أكثر خطورة.

وبالتالي، فمن المستحسن أن يكون كبار السن، النساء الحوامل، أو حتى الأطفال، أكثر حرصاً على أنفسهم وأن يحدوا من تنقلهم حتى تذوب الثلوج وتعود الطرقات إلى طبيعتها.