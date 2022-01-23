نصائح لترطيب الشفاه في الشتاء

الشتاء به الكثير من الأجواء التي نحبها، مثل أجواء الليالي الدافئة بجانب النار، والمشروبات الساخنة اللذيذة، والسفر من أجل التزلج، وغيرها من الأمور الرائعة.

ولكن عندما لا نتوخى الحذر بما فيه الكفاية، من الممكن أن تتسبب الرياح الباردة في العديد من المشكلات لبشرتنا، على وجه الخصوص الشفاه التي تتقشر وتلتهب عادة بهذا الموسم.

5 نصائح بحسب self، من أجل ترطيب الشفاه في موسم الشتاء، لمظهر طبيعي وصحي.

شرب الماء

ربما تلك هي النصيحة الأكثر شهرة، لأن الماء بالفعل يلعب دوراً كبيراً في مستويات الرطوبة بجسمك، وقلة المياه تعني إنتاج كمية أقل من اللعاب، مما يجعل شفتيك جافة طوال الوقت.

النوم مع المرطب

يخبرنا خبراء الجلد أن خلايا بشرتنا لها عامل ترطيب طبيعي (NMF)، مما يساعد على الحفاظ على مرونة الجلد ومنع الشفاه من التشقق.

ولكن الأشخاص ذوي البشرة الجافة يكون لديهم عدد أقل من NMFs، في حين أن الأشخاص ذوي البشرة الدهنية لديهم المزيد.

لهذا عندما تكون الرطوبة قليلة في الهواء أو يكون هناك الكثير من الحرارة الجافة في المنزل، فإن الرطوبة في بشرتنا تتبخر بسرعة أكبر وتتسبب في جفاف الشفاه وتشققها..

ويساعد النوم باستخدام مرطب البشرة على البقاء مرنة وناعمة خلال أيام الشتاء الباردة.

ابحثي عن منتجات ترطيب الشفاه ذات المكونات المغذية

بعض من أفضل المكونات المرطبة والشفائية للشفاه الجافة هي شمع العسل وزبدة الشيا وزيت المورينغا وثنائي الميثيكون والهلام البترولي، وزيت الجوجوبا، وزيت بذور العنب.

لهذا احرصي على تواجد تلك المكونات في مرطبات الشفاه الخاصة بك.

اختاري “أحمر شفاه كريمي مرطب”

على الرغم من أن أحمر الشفاه غير اللامع ومساحيق الشفاه تحظى بشعبية كبيرة في الوقت الحالي، إلا أن الخبراء يوصون باعتماد تلك الأنواع من أحمر الشفاه التي تحتوي على تركيبة كريمية بها مكونات مرطبة، خاصة في الأوقات التي تكون الشفاه جافة للغاية.

تجنّب لعق الشفاه

ربما يكون لعق الشفاه أسوأ عادة يمكن أن تمارسها مع الشفاه الجافة، فعلى الرغم من أنك قد تعتقد أنك ترطب شفتيك.

إلا أنك تفعل العكس، فاللعاب يحتوي على العديد من الإنزيمات التي تهدف إلى المساعدة في هضم الطعام لدينا، لذا فهو قاسٍ جداً على الشفاه.

الابتعاد عن بلسم الشفاه المُنكّه الذي يحتوي على النعناع أو المنثول أو القرفة

على عكس ما تعتقد أن مرطبات الشفاه مفيدة لك طوال الوقت، خاصة تلك الأنواع التي تحتوي على صبغات ونكهات كالقرفة والنعناع،.

إذ يمكن أن تسبب تهيجاً وحساسية للشفاه، تحديداً أنك ستشعر في البداية بترطيب رائع، ولكن مع الوقت سيبدأ الجلد في الاحمرار والالتهاب.