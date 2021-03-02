نصائح لحماية المسنين من عدوى كورونا وتبعاته

ترجمة: حنان قدراة

لا شك أن فيروس كورونا أحدث نقطة تحول في حياتنا الاجتماعية، وفي طرق التعامل مع أفراد العائلة حيث أصبح الاختلاط مع كبار السن أمر غير مُستحب على الإطلاق تجنبًا لنقل العدوى لهم من أي مصدرٍ كان، فكما نعلم أن مناعتهم ضعيفة جدًا.

ولأنه من الصعب أن يتم عزل أحبائك من كبار السن والإصابة بالفيروس ليست بالأمر الهيّن لضعف مناعتهم؛ يجب أن نبقي كبار السن بعيدا عن أي خطر يهدد صحتهم.

ومن جهة أخرى فالأشخاص المعزولين معرضين للإصابة بالاكتئاب والقلق والخوف.

موقع ويب ميد المعني في الصحة يقدّم عدة نصائح يمكنك القيام بها لمنع كبار السن أثناء جائحة كورونا من الإصابة بالممل والوحدة، إلى جانب حمايتهم من الإصابة بالفيروس:

• تزويدهم بكل ما هم بحاجة إليه من المأكولات والمشروبات، لصعوبة كبار السن الذَّهاب للتسوق لقضاء احتياجاتهم للحجر المنزلي.

• التأكد من وجود الأدوية الضرورية لهم، التي لا تستدعي لوصفة طبية، كأدوية الحُمى والسعال.

• توفير المستلزمات الصحية لهم من أهم الأمور في الحجر المنزلي؛ كالمناديل وورق التواليت والفاين المُبلل ولا ننسى المطّهر للتعقيم.

• حتى لا يشعر الكبير في السن بالوحدة والعزُلة يمكنك التواصل معه بواسطة مكالمة الفيديو التي تبقيك لحظةً بلحظة معه وعلى هذا لن يشعر بذلك الفرق.

• يمكنك الاتفاق معهم على قراءة كتاب و مناقشته سويًا عند الانتهاء من قراءته، فبالتالي أيام الحجر ستنقضي بسرعة.