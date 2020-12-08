نصائح للتعامل مع من يعانون من صعوبات في السمع

علاء علي عبد

عمان- ضعف السمع أو فقدانه التام، مشكلة يعاني منها الملايين حول العالم، ومن توابع هذه المشكلة صعوبة التواصل مع الآخرين، بالرغم مما لهذا التواصل من أهمية بالنسبة لهم.

يشعر ضعيف السمع أن مسألة تواصله مع الآخرين صعبة وتمثل تحديا له، لأن عدم سماعه الكامل لكل كلمة تقال له يعرضه لاحتمالية أن تكون إجابته غير مناسبة للموضوع، الأمر الذي يشعره بالحرج. وتجدر الإشارة هنا لحقيقة أن من يضعف سمعه بعد تقدمه بالسن، مثلا، سيكون شعوره بالحرج والضيق أكثر من الشخص الذي تم تشخيصه بضعف السمع منذ ولادته، وذلك لأن الحساسية تجاه هذه الأمور تزداد كلما تقدم الإنسان بالعمر.

فيما يلي سأذكر بعضا من النصائح التي تسهل من مسألة التواصل مع من يعاني ضعفا في سمعه: