نصائح من التربية لأولياء الأمور بشأن “التعليم عن بعد”

آلاء مظهر

عمان – وجهت وزارة التربية والتعليم مجموعة نصائح وإرشادات لأولياء امور الطلبة لجعل عملية التعليم عن بعد أكثر يسرا وفاعلية ومتعة لابناءهم.

وتمثلت هذه النصائح والارشادات المنشورة على صفحة الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” على تشجيهم ابناءهم على الالتزام بعملية التعليم عن بعد خلال هذه الفترة مع تباين أهمية الالتزام به.

وقيامهم بمتابعة اولادهم أثناء البث التلفزيوني للحصص وتوفير الاجواء المناسبة للدراسة لهم، بالإضافة الى التأكد من وجود المتطلبات الحصة الأساسية قبل بدءها بين ايديهم كالكتاب والدفتر والقلم.

فضلا عن تشجيعهم على مراجعة الدروس عند فترة الاعادة خلال عطلة نهاية الأسبوع لترسيخ المعلومات التي يتلقوها في البث الاول.

كماووجهت الوزارة في وقت سابق مجموعة من النصائح والارشادات الخاصة بالطلبة لجعل عملية التعليم عن بعد لهم أكثر جاذبية فاعلية لهم

وكانت الوزارة بدأت الثلاثاء الماضي، في بث الدروس المتلفزة لطلبة التوجيهي على القناة الرياضية للتلفزيون الاردني؛ تفعيلا لنظام التعلم عن بعد، في ضوء القرار الحكومي بتعليق الدراسة في جميع مدارس المملكة لمدة اسبوعين في اطار الاجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع فيروس كورونا.

واعلنت الوزارة بالتعاون مع مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الأردني مؤخرا عن بدء بث الدروس المتلفزة على قنانتين جديدتين اعتبارا من بعد غد الاحد، للصفوف من الاول الاساسي وحتى الحادي عشر.

وقالت الوزارة ان قناة “Jo Darsak 1” ستبث الدروس للصفوف من الاول إلى السادس الأساسي، فيما ستبث قناة “Jo Darsak 2” ، الدروس للطلبة من الصف السابع إلى الحادي عشر.

ودعت الوزارة الطلبة واولياء الامور إلى تثبيت القناتنين الجديدتين على التردد “12399MHZ”.

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