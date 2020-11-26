نصائح من الدفاع المدني لاستخدام الآمن للمدافئ

عمان – الغد – دعت مديرية الدفاع المدني المواطنين إلى ضرورة الاستخدام الأمن للمدافئ وذلك باتباع الإجراءات التالية

– القيام بإجراء الصيانة الدورية للمدافئ بأنواعها وتفقدها

– ضرورة استخدام منظمات الغاز وتفقد الخراطيم الخاصة بمدافئ الغاز.

– التأكد من سلامة تركيب الاسطوانة وصلاحية الخراطيم وعدم وجود تسرب فيها بواسطة الماء والصابون .

– عدم وضع السوائل على المدافئ الكهربائية ورديترات التدفئة الكهربائية .

– ضرورة إبعاد المدافئ عن أي مواد قابلة للاشتعال.

– عدم ترك المدفئة مشتعلة أثناء النوم .

– عدم تزويد المدفأة بالوقود وهي مشتعلة

– عدم تمرير الأسلاك الكهربائية بالقرب من مصادر التدفئة لأن ذلك قد يؤدي إلى احتمالية ذوبانها بسبب الحرارة وبالتالي نشوب الحريق.