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نصائح من الدفاع المدني لاستخدام الآمن للمدافئ

منذ 24 دقيقة

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عمان – الغد – دعت مديرية الدفاع المدني المواطنين إلى ضرورة الاستخدام الأمن للمدافئ وذلك باتباع الإجراءات التالية

– القيام بإجراء الصيانة الدورية للمدافئ بأنواعها وتفقدها

– ضرورة استخدام منظمات الغاز وتفقد الخراطيم الخاصة بمدافئ الغاز.

– التأكد من سلامة تركيب الاسطوانة وصلاحية الخراطيم وعدم وجود تسرب فيها بواسطة الماء والصابون .

– عدم وضع السوائل على المدافئ الكهربائية ورديترات التدفئة الكهربائية .

– ضرورة إبعاد المدافئ عن أي مواد قابلة للاشتعال.

– عدم ترك المدفئة مشتعلة أثناء النوم .

– عدم تزويد المدفأة بالوقود وهي مشتعلة

– عدم تمرير الأسلاك الكهربائية بالقرب من مصادر التدفئة لأن ذلك قد يؤدي إلى احتمالية ذوبانها بسبب الحرارة وبالتالي نشوب الحريق.

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