نصائح من الدفاع المدني لاستخدام الآمن للمدافئ

عمان – الغد – دعت مديرية الدفاع المدني المواطنين إلى ضرورة الاستخدام الأمن للمدافئ وذلك باتباع الإجراءات التالية
– القيام بإجراء الصيانة الدورية للمدافئ بأنواعها وتفقدها
– ضرورة استخدام منظمات الغاز وتفقد الخراطيم الخاصة بمدافئ الغاز.
– التأكد من سلامة تركيب الاسطوانة وصلاحية الخراطيم وعدم وجود تسرب فيها بواسطة الماء والصابون .
– عدم وضع السوائل على المدافئ الكهربائية ورديترات التدفئة الكهربائية .
– ضرورة إبعاد المدافئ عن أي مواد قابلة للاشتعال.
– عدم ترك المدفئة مشتعلة أثناء النوم .
– عدم تزويد المدفأة بالوقود وهي مشتعلة
– عدم تمرير الأسلاك الكهربائية بالقرب من مصادر التدفئة لأن ذلك قد يؤدي إلى احتمالية ذوبانها بسبب الحرارة وبالتالي نشوب الحريق.