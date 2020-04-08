نصائح مهمة لمقدمي الرعاية الصحية لمرضى كورونا

عمان- الغد- سلسلة نشرات صحية توعوية من معهد العناية بصحة الأسرة، مؤسسة الملك الحسين.

مقدمو الرعاية الصحية سلامتكم تهمنا، فأنتم جنود وحماة الوطن من تداعيات فيروس الكورونا، حمى الله الوطن وسلمتم لنا ذخرا.

إرشادات الخروج من المنزل

• عندما تخرج إرتدِ سترة بأكمامٍ طويلة

• للفتيات / ارفعي شعرك، ولا ترتدي أقراطا أو أساور أو خواتم

• إذا كان لديك قناع، ضعه في النهاية مباشرة قبل الخروج من المنزل

• حاول عدم الدفع نقدا، إذا استخدمت النقد قم بتطهير يديك

إرشادات أثناء العمل

• تعامل مع كل المرضى على أنهم مصابون بأمراض معدية أو أنك مصاب

• غسل الأيدي بالماء الدافئ والصابون فالأيادي النظيفة تنقذ الأرواح

• الالتزام باللحظات الخمس لغسل اليدين من خلال فرك الأيدي بالكحول، انتبه، القفازات ليست بديلاً عن غسل الأيدي

• تجنب لمس العينين والأنف والفم قبل غسل يديك

• استخدم معدات الوقاية الشخصية كوسيلة للحماية، حيث يتم اختيارها حسب الحالة التي تتعامل معها، وطبيعة الإجراء ونوع التعرض من الدم، أو سوائل الجسم أو الأحياء المجهرية المسببة للمرض

•انتبه ألا تتجول بمعدات الوقاية الشخصية في أقسام الرعاية الصحية بعد التعامل مع الحالة أو الذهاب بها للمنزل

• استمرارية المحافظة على تطهير وتعقيم الأسطح والمعدات الطبية

• تجنب المصافحة

إرشادات بعد العودة إلى المنزل

• اخلع حذاءك أو اترك حذاء العمل في السيارة أو خارج المنزل.

• الاستحمام أو إذا لم تستطع ذلك قم بغسل اليدين إلى المرفقين جيدا

• قم بغسل ملابسك جيدا لوحدها بدرجة حرارة 65-70 م.65-70. م

•طهر أدواتك الشخصية بالكحول 70٪؜ قبل البدء بالعمل وبعد الانتهاء من العمل

• تناول الأغذية الصحية التي تعزز مناعتك

• الابتعاد عن التدخين

• ممارسة التمارين البدنية لتنشيط الدورة الدموية وتقوية جهازك المناعي

• ممارسة تمارين الاسترخاء وتجنب كل ما يبعث على القلق والتوتر والاكتئاب لأن ذلك يضعف جهازك المناعي

• الحصول على قسط كاف من النوم والراحة

كل مركز وكل موقع لتقديم الرعاية الصحية يوجد فيه لجنة لمنع ومكافحة العدوى، هي مرجعيتنا أثناء العمل

بكم ومعكم سنمنع نشر العدوى بفيروس الكورونا

في حال ظهورأي عارض مرضي لا تتردد بالتبليغ فورا لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.