نصائح هامة لتحقيق الاستقلال المالي

الغد- يعتبر تحقيق الاستقلال المالي هدفا لجميع الناس، يحلمون بتحقيقه لأنه لا يوفر لهم فقط وفرة المال، بل أيضا السلطة والحرية.

وتقول الكاتبة إيسباليا فارياس، في تقرير نشره موقع “بسيكو أكتيفا” الإسباني ونقلته الجزيرة نت، إن تحقيق الاستقلال المالي يجعل الشخص حرا في تصرفاته، وبعيدا عن تدخلات الآخرين، ويمنحه الحرية الكاملة في اتخاذ قراراته.

ولكن السؤال المطروح هو كيفية تحقيق هذه الاستقلالية المالية، لذا يشير الموقع بداية إلى أن الكاتب نيلسون إنريكي رودريغيز -في دراسة نشرها بعنوان “المال والإدارة والبحث عن الحرية المالية”- نبه إلى أن كثيرين يخلطون بين تحقيق الثراء من جهة وتحقيق الاستقلال المالي من جهة أخرى، وهو خطأ لا يقتصر فقط على أرباب العائلات، بل حتى رجال الأعمال.

وأولئك الذين يحسنون إدارة مدخراتهم والتصرف في أموالهم، يمكنهم بلوغ هذا الهدف، خاصة بعد اتباع مجموعة من النصائح والقواعد في التصرف المالي.

1- السيطرة على أموالك

تجنب الإنفاق على مشتريات غير ضرورية، فالكثير مما تجلبه إلى المنزل قد ينتهي به الأمر إلى القبو دون استخدامه، لذلك يجب فقط شراء الأشياء التي تحتاج إليها فعلا، وتجنب السلوك غير العقلاني في التسوق خاصة فترات التخفيضات مثل “الجمعة السوداء” بالإضافة إلى ضرورة تسجيل وحساب كافة المداخيل والمصاريف ومراقبتها.

2- الحذر في استخدام البطاقة الائتمانية

يجب استخدام البطاقة البنكية بشكل واع، والانتباه إلى المبالغ التي يتم صرفها عبرها، خاصة وأننا أحيانا لا نشعر بقيمة المال عندما لا ندفعه نقدا من جيبنا.

3- سجل مصاريفك

من المهم جدا مسك الحسابات الشخصية وتسجيل كل المداخيل والمصاريف، وذلك لمراقبة ومتابعة أين تذهب أموالك مما سيسهل عليك إدارتها، وقد أصبح اليوم هنالك العديد من تطبيقات الهواتف الذكية التي يمكنها تسهيل ذلك.

4- تحسين المسار المهني

ينصح الموقع بالمغامرة واقتحام المجالات المهنية الجديدة أو تغيير الوظيفة، إذا كنت ترى أن مسيرتك المهنية الحالية ليست واعدة ولا تحقق لك الرخاء المالي الذي تطمح إليه، ففي عصرنا الحالي نجح كثيرون في إعادة إطلاق مسيرتهم واقتحام مجالات جديدة، من خلال تطوير طريقة تفكيرهم ومهاراتهم ومواكبة التغيرات العصرية في العالم.

5- التخطيط على المدى الطويل

يجب الحذر من التصرفات الجنونية والإنفاق السريع، خاصة لمن يتصرفون كأنه لا يوجد يوم الغد، وهؤلاء غالبا ما يكونون مصابين بمشكلة الإنفاق القهري عند التسوق.

ولا أحد يمكنه توقع ما يمكن أن يحدث في المستقبل، وكل إنسان معرض لعديد من الحوادث والمفاجآت غير السارة، كما أن الأوضاع المالية يمكن أن تنقلب رأسا على عقب بين يوم وليلة، لذلك يجب ادخار جزء من المداخيل لـ “اليوم الأسود”.

6- العمل المبني على أهداف واقعية

قد لا تكون قادرا على شراء السيارة التي تريدها خلال هذا العام أو حتى العام المقبل، ولكن يمكنك تحقيق هذا الهدف من خلال التقدم بخطوات بسيطة وثابتة، وذلك عبر جمع المال بشكل متدرج، هذه الطريقة أفضل بكثير من الوقوع في فخ القروض ودوامة الديون التي ستحرمك من النوم.

7- تنويع مصادر الدخل

ربما تكون لديك العديد من المواهب والقدرات، التي يمكنك تفعيلها وجعلها مصدرا لكسب المال، من خلال تعاطي نشاط ثان إلى جانب وظيفتك.

كما ينصح بتنويع الاستثمارات وتقسيمها على فرص ومجالات متنوعة، لتجنب خسارة كل شيء مرة واحدة في حال وقوع أزمة.

8- خصص بعض المال للتدريب

ينصح الموقع كل شخص طموح بالاستثمار في تحسين مؤهلاته المهنية واكتساب معارف ومهارات جديدة تمنحك فرصا أكثر، وهو أفضل استثمار من أجل كسب المزيد من المال في المستقبل.

وفي الختام نبه الموقع إلى ضرورة أن يقوم الشخص بمكافأة نفسه من وقت لآخر، في حال التقيد بهذه النصائح، إذ إن التقشف والانضباط المفرط والمستمر قد تكون له تأثيرات سلبية، لذلك يجب تخصيص جزء من المال للترفيه والتصرف فيه بحرية، والقيام بأنشطة فردية أو عائلية ممتعة.