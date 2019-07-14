نصائح وإرشادات كيف تحصل على الفائدة القصوى من هاتف HUAWEI Y9 Prime 2019

إن كنت قد اشتريت لتوك هاتف HUAWEI Y9 Prime 2019، فسترى بكل تأكيد أنه يختلف عن الهواتف الأخرى بنظام تشغيل أندرويد. وذلك لأن هذا الهاتف يحتوي على واجهة المستخدم EMUI 9 – واجهة المستخدم المدركة لسلوك المستخدم – المبنية على أندرويد 9 من جوجل، وتجلب معها الكثير من الأشياء الجيدة. سوف تساعدك هذه المقال في معرفة الكثير عن واجهة المستخدم EMUI 9 كي تحصل على أفضل وسائل المتعة والراحة مع هاتف HUAWEI Y9 Prime 2019.

تحرك على شاشة هاتفك فقط بالإيماءات

عادة مايكون إصبع الإبهام جيداً بما فيه الكفاية للتصفح العادي لكن في بعض الأوقات ربما تريد استخدام تطبيقات أكثر وحينها تدرك أنك تواجه وقتاً صعباً في الوصول إلى شريط الملاحة مع إصبع الإبهام في الوقت الذي تمسك به يدك الأخرى بحائط الأمان! يقدم هاتف HUAWEI Y9 Prime 2019 نظام ملاحة بالإيماءات يأخذك أينما تريد فورا، امسح من الأسفل نحو الأعلى لتجد نفسك في شاشة الهاتف الرئيسية أو امسح نحو الداخل من اليمين أو اليسار لتعود للصفحة السابقة. وإذا ما أردت تصفح أحدث التطبيقات أو الأعمال التي كنت تقوم بها، امسح نحو الأعلى ولاترفع اصبعك.

توين آب: التطبيق نفسه على هاتفك مرتين

نكره تكرار تسجيل الدخول والخروج من تطبيقات شبكات التواصل الاجتماعي، ويكون الأمر خصوصاً مزعجاً إذا امتلكت حسابين. لكن هاتف HUAWEI Y9 Prime 2019 يأتي مع ميزة رائعة تدعى آب توين أو App Twin تسمح لك بتسجيل الدخول لأكثر من تطبيق بنفس الوقت، حيث تعمل على استنساخ التطبيقات وخلق أيقونة منفصلة للحساب الثاني. ويتمتع التنقل بين التطبيقات بسلاسة مطلقة ويمكنك تشغيل نسختي تطبيق بنفس الوقت.

غير مزعج للعيون

ربما يعني التمتع بشاشة عرض كبيرة كهذه عدم قدرتك على تعقب الوقت وقضاء ساعات مطولة على شاشة هاتفك، لاداعي للقلق! حصل هاتف HUAWEI Y9 Prime 2019 على ترخيص تي يو في رين لاند للضوء الأزرق، بحيث تقوم الشاشة بتنقية انبعاثات الضوء الأزرق الضار وتعدل بذكاء درجة حرارة اللون ومدى السطوع لحماية عيون المستخدم من الإجهاد.

البحث أسهل من أي وقت مضى

كيف تبحث عما تريد في الإعدادات؟ بكل بساطة امسح أسفل شريط الإشعارات، توجه نحو حقل الإعدادات واكتب في شريط البحث ماتريد من إعدادات. يرجى الانتباه أن هذه الميزة لاتنطبق على المحتوى بما في ذلك التطبيقات، هي فقط لكامل الخيارات ضمن قائمة الإعدادات.

وبجانب ما سبق ذكره من تكيّف واجهة المستخدم تماماً لنمط الاستخدام؛ يأتي جهاز Y9 Prime 2019 بتصميم انسيابي عصري، وألوان ملفتة وجذابة: تدرجات اللون الأزرق، الأخضر الزمردي والأسود الحالك. وخلال الموسم الحالي؛ أعلنت Huawei عن عرض الصيف المميز، والذي يشتمل على جهاز Y9 Prime 2019 أيضاً، ويتضمن: كفالة 3 أشهر على الشاشة وقسيمة شرائية بقيمة 10 دنانير لدى شرائك الجهاز بسعر 189 ديناراً فقط اعتباراً من 1 يوليو وحتى 31 أغسطس.