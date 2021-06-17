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نصار تحتفظ بمقعد الأردن في الاتحاد العربي لكرة القدم

منذ ساعتين
الامين العام لاتحاد كرة القدم، سمر نصار
الامين العام لاتحاد كرة القدم، سمر نصار

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عمان-الغد- احتفظت أمين عام الاتحاد الأردني لكرة القدم سمر نصار بمقعد الأردن كعضو في المكتب التنفيذي للاتحاد العربي لكرة القدم لولاية جديدة تمتد من 2021 – 2025 .

وكانت الجمعية العمومية العربية للاتحاد العربي لكرة القدم قد زكت اليوم الخميس، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيساً للاتحاد لفترة رئاسية جديدة.
وزكى أعضاء الجمعية العمومية الأمير عبدالعزيز في الاجتماع الذي عقد في مدينة جدة بحضور كافة أعضاء الجمعية.

ويتولى الأمير عبدالعزيز رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم منذ 2019، قبل أن يتم تزكيته يوم الخميس لدورة رئاسية جديدة.

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