نصار: جهود اتحاد غرب آسيا لكرة القدم تعزز تطوير اللعبة في المنطقة

عمان – الغد – أكدت الأمين العام لاتحاد كرة القدم الأردني، سمر نصار، ان الجهود البارزة لاتحاد غرب آسيا، على امتداد الفترة الماضية، تعزز تطوير اللعبة وبشكل لافت، في ظل الاهتمام الكبير بتنظيم البطولات النوعية، لمختلف الفئات العمرية.

جاء ذلك خلال لقائها مع الامين العام لاتحاد غرب آسيا، خليل السالم، حيث اشارت نصار الى مكتسبات التعاون المشترك بين الجانبين، والانعكاس الايجابي على كرة القدم في المنطقة، من خلال مساعي الاتحاد الاردني الدائمة، لاستضافة البطولات الاقليمية، وتقديم الدعم اللوجيستي والاداري لـ غرب آسيا، سعياً لإنجاح تنظيم مسابقاته.

كما أكدت نصار على الحرص الكبير للاتحاد، على المشاركة في البطولات التي ينظمها “غرب آسيا”، انطلاقاَ من الايمان الكبير بأهمية هذه المسابقات، ومستوى التنظيم العالي التي تحظى به، وتجسيداً لعمق العلاقات التي تربط بين الاتحادين.

في المقابل، استعرضت نصار والسالم، اخر مستجدات استضافة بطولة غرب آسيا الثانية للشباب خلال الفترة من (17 الى 25) اذار ( مارس) في مدينة العقبة، ومختلف المحاور التي تعنى بانجاح البطولة تنظيمياً وفنياً.

وكان الاتحاد الاردني اعتذر في وقت سابق عن عدم مشاركة منتخب الشباب في البطولة التي كان من مقرر اقامتها في لبنان، خاصة وانها تعد محطة تحضيرية لخوض كأس آسيا (ت19) تشرين الاول من العام الحالي 2020، والتي لم يتأهل المنتخب الى نهائياتها، قبل ان يتصدى الاتحاد لتنظيم المسابقة في العقبة، بعد تعذر استضافة بيروت للحدث الرياضي الاقليمي.

يذكر ان الاتحاد بدأ مؤخراً في اعداد منتخب الشباب (مواليد 2003) والناشئين (مواليد 2006)، تحت اشراف اجهزة وطنية فنية وادارية وطبية متكاملة، ضمن استراتيجية شاملة تعنى باعادة بناء منتخبات الفئات العمرية، ووفقاً للتطلعات المرجوة.

في ذات الاتجاه، جددت نصار التأكيد على جاهزية الاتحاد لاستضافة بطولة غرب آسيا الثانية للاندية النسوية نهاية العام الجاري 2020 في مدينة العقبة ايضاً، بعد النجاح المشترك في تنظيم النسخة الاولى من المسابقة العام الماضي، في المكان ذاته.