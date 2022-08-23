نصرالله يهدد وإسرائيل تستعد

يديعوت آحرونوت

بقلم: يوسي يهوشع 23/8/2022

الخطابات المتكررة لزعيم تنظيم حزب الله، حسن نصرالله تقلق إسرائيل. فالمصلحة اللبنانية تتماثل اليوم والمصلحة الإسرائيلية: إقامة طوافات غاز للدولتين فقط ستجدي في ازدهارهما. لكن بالنسبة لحزب الله، فإن هذه المعادلة ليست مريحة على الإطلاق.

وزير الدفاع بيني غانتس قال هذا الأسبوع: “إنه من الأفضل أن نتوصل إلى اتفاق بدون حرب”. وهو بالفعل محقا – خسارة أن يدفع المواطنون في الجانبين الثمن. غير أنه وإن كان الجيش دخل في حالة صمت هذا الأسبوع لكن في قيادة المنطقة الشمالية، في سلاح الجو وفي سلاح البحرية بدأوا يستعدون لإمكانية اشتعال في الجبهة الشمالية: ويعدون الخطط بناء على ذلك.

حتى لو كان نصرالله يخطط “ليوم فقط” من المعارك، وحتى لو كانت إسرائيل غير معنية بالحرب – فإن مشكلة الطرفين هي أن شدة النار التي سيستخدمها الطرفان مختلفة جوهريا عن تلك التي اعتادها الجمهور في الحملات في غزة في العقد الأخير. سيكون من الصعب على إسرائيل أن تتحكم بمستوى اللهيب، وبالشكل الذي يرد به الطرف الآخر. حتى لو بدأت النار بحدث موضعي، فمن شأن هذا بسرعة شديدة أن يتدهور إلى أيام قتالية، ومن هنا إلى حرب حقيقية، لا يريدها الطرفان.

التحدي الكبير في هذه اللحظة هو متى وكيف يوقف هذا التدهور وعليه فأساس المداولات في جهاز الأمن تعنى في هذه اللحظة في إعداد ردود على كل حالة وسيناريو يمكن أن يقعا. وبالطبع لا يمكن أن يستبعد أنه إذا ما جاءت معلومة ملموسة عن عملية مخططة لحزب الله، فسيتقرر إحباطها قبل الأوان.

حملة “بزوغ الفجر” انتهت قبل أسبوعين بنجاح، غير أن هذه كانت حملة نزهة أمام عدو واحد، العدو الأضعف الذي بقي وحده في المعركة. ينبغي أن نتذكر أن خطأ واحدا للجهاد الإسلامي، مثل قرار “طي” خلايا مضادات الدروع قبل بدء الحملة كان سيمس جدا بالسياسة وبالرد الإسرائيلي. التنظيم نجح في حينه في طي كل بلدات الجنوب، دون أن يطلق رصاصة واحدة.

اما تجاه حزب الله فالوضع مختلف تماما: فالتنظيم تسلح جدا منذ حرب لبنان الثانية قبل نحو 15 سنة، وخلق ميزانا يهدد إسرائيل.

وعليه، ففي هذه الجولة – إذا ما بدأت، فإن الجيش الإسرائيلي سيكون ملزما بأن يرد بشدة تعزز الردع الذي تآكل حيال حزب الله، وهكذا يبعد المواجهة التالية.

التوجه هو الآن لبداية شهر أيلول (سبتمبر)، حيث من المتوقع أن يصل إلى المنطقة الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين، ومن المتوقع أن يأتي في جعبته باقتراح نهائي من المتوقع للدولتين أن تقبلاه. كل ذلك بالطبع إذا لم يفاجئ نصرالله قبل ذلك. في بداية شهر أيلول (سبتمبر) قبل ثلاث سنوات، أطلق حزب الله صاروخا مضادا للدروع نحو سيارة للجيش الإسرائيلي في أعقاب عمل للجيش في لبنان.

ولكن كي نفهم بشكل أفضل كم تتوقع إسرائيل الحرب، يجدر بنا أن نتابع تبديل قائد المنطقة الشمالية أمير برعم المخطط له في 11 ايلول (سبتمبر). من تجربة الماضي، عندما يقدر الجيش أنه سيكون اشتعالا في الساحة الشمالية، يؤجلون موعد تبديل القيادة. هكذا مثلا كان قبل الهجوم على المفاعل في سورية في العام 2007. وهذه المرة أيضا إذا ما تأجل التبديل، سيكون ممكنا أن نفهم كم هو معقول في نظر الجيش أن تكون مواجهة.