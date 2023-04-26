نصري يكشف خبايا علاقته بجوارديولا.. ومايسون يؤكد استعداده لتدريب توتنهام

مدن – كشف اللاعب الفرنسي سمير نصري، كيف وبخه المدرب بيب جوارديولا بسبب زيادة الوزن، خلال فترة عملهما القصيرة معا في مانشستر سيتي.

وكان نصري في مانشستر سيتي لمدة خمسة مواسم عندما وصل جوارديولا، لكن المدرب الجديد لم يكن سعيدا على الإطلاق بالحالة البدنية للاعب الفرنسي.

وأدى عن ذلك لإعارة نصري إلى إشبيلية في ذلك الموسم، بعد أن لعب مباراة تنافسية واحدة فقط تحت قيادة جوارديولا، ثم تم بيعه لنادي أنطاليا سبور التركي.

وقال نصري في مقابلة مع صحيفة “ليكيب”: “الأمر متروك لك لتخبرني إذا كنت تعول علي. فأجاب.. أنا أعول عليك إن كنت تتمتع بعقل جيد”.

وأضاف: خضت تدريبي الأول، كل شيء يسير على ما يرام، إنه سعيد معي. في اليوم التالي، استدعاني بيب مرة أخرى وهناك صرخ في وجهي بشأن وزني، اكتشف ذلك لأننا كنا نخضع للميزان كل يوم. قلت له هناك.. أخفض صوتك، لا تصرخ في وجهي، أنا لست طفلا، عمري 29 عاما”.

وتابع: “ربما كانت إجازتي بمثابة هروب بالنسبة لي، وقتا لأفعل ما أردت القيام به لأنني كنت أخرج من موسم صعب (أدت إصابة في أوتار الركبة إلى إبعاده عن الملاعب لمدة أربعة أشهر في الموسم 2015-2016)، ولأنه حدثت أشياء كثيرة في حياتي الشخصية، في ذلك الوقت أجابني بيب.. هذا صحيح، أنا آسف”.

نجم بلد الوليد يتغزل بآرسنال

قدم أحد نجوم الدوري الإسباني الشبان، تلميحات مشجعة لآرسنال، حول إمكانية الانتقال إليه مستقبلا.

ويعتبر لاعب بلد الوليد إيفان فريسنيدا البالغ من العمر 18 عاما، من نجوم فريقه هذا الموسم، لكن من المتوقع على نطاق واسع أن يكون في حالة تأهب لرحيله في نهاية الموسم.

وظل الظهير الأيمن على رادار آرسنال لفترة من الوقت، واقترب من الانضمام إليه في نافذة كانون الثاني (يناير)، لكن المفاوضات انهارت في اللحظة الأخيرة، على الرغم من الاتفاق على رسوم قدرها 13 مليون جنيه إسترليني.

واجتذب اللاعب الإسباني أيضا اهتمام العملاق الألماني بوروسيا دورتموند، وكان يتعلم مؤخرا اللغتين الإنجليزية والألمانية.

ومن المحتمل أن يجدد مدرب آرسنال ميكيل أرتيتا اهتمامه في الصيف، بالنظر إلى أن بن وايت اضطر في الغالب إلى ملء مركز الظهير الأيمن هذا الموسم.

ويخضع اللاعب الشاب لعقد حتى العام 2025، لكن من غير المرجح أن يكون ذلك عقبة إذا سعى إلى الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي مقابلة مع موقع “ذا أثليتيك”، قدم فريسنيدا تلميحا كبيرا حول المكان الذي قد يستقر فيه، وقال: “أحب أرتيتا كثيرا لأنني أعتقد أنه مدرب رائع؛ أتابع البطولات الأوروبية وأعتقد أن العمل الذي يقوم به مع ناديه رائع”.

وأضاف: “لكن الآن مع (مدرب بلد الوليد) بيزولانو وقبل ذلك مع (المدير السابق) باتشيتا، نطبق هذا الأسلوب في اللعب، وهو أكثر ما يعجبني”.

ومن المتوقع أن يكون هناك الكثير من التغييرات في مركزي الظهيرين بآرسنال هذا الصيف، مع ارتباط كيران تيرني بانتقال قيمته 30 مليون جنيه إسترليني إلى نيوكاسل.

بالينيا على رادار مانشستر يونايتد

أفادت تقارير صحفية مساء أمس، بأن مانشستر يونايتد هو أحد الأندية التي تتطلع للانقضاض على أحد نجوم البريميرليج هذا الموسم.

ويعتبر الدولي البرتغالي بالينيا، الدعامة الأساسية في خط وسط فولهام بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، ويستعد النادي اللندني للقتال من أجل التمسك بنجمه في ظل تزايد عدد الراغبين بشراء خدماته.

وزعمت صحيفة “ذا صن”، أن مانشستر يونايتد يواجه معركة للحصول على توقيع اللاعب البرتغالي من قبل توتنهام، في وقت أبدى فيه تشيلسي أيضا اهتمامه باللاعب.

وأضافت الصحيفة، أن يونايتد سيكون الوحيد القادر على منح بالينيا فرصة الفوز بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وتابعت “ذا صن”، أنه من المتوقع أن يطلب فولهام 60 مليون جنيه إسترليني على الأقل مقابل خدمات لاعبه.

ووصل لاعب خط الوسط إلى غرب لندن من سبورتنج لشبونة مقابل 20 مليون جنيه إسترليني الصيف الماضي، بعدما كان على وشك الانضمام إلى وولفرهامبتون.

وسجل بالينيا ما مجموعه أربعة أهداف في 34 مباراة هذا الموسم، وكان عاملا هائلا في صعود النادي إلى المركز التاسع.

مايسون جاهز لدور

دائم في توتنهام

بدأ ريان مايسون فترته الثانية كمدرب مؤقت لتوتنهام، بإعلان أنه مستعد لهذا الدور ومنفتح على فكرة توليه على أساس دائم.

وقال مايسون في مؤتمر صحفي قبل مباراته الأولى على أرضه أمام مانشستر يونايتد اليوم الخميس: “أشعر بالراحة وبالجاهزية. لا أشك في ذلك. يجب أن تكون جاهزا وأنا مستعد”.

وردا على سؤال عما تغير منذ توليه دورا مشابها قبل عامين، حيث تولى السيطرة المؤقتة بعد إقالة جوزيه مورينيو، قال اللاعب البالغ من العمر 31 عاما: “ربما يكون مجرد تأكيد على أنني جاهز. تعاملنا مع الأمر بشكل جيد قبل عامين. لقد حدث الكثير خلال عامين ولكني أشعر أنني بحالة جيدة وأشعر بأنني مستعد في هذا الموقف”.

وعن موضوع المنصب الدائم، قال مايسون: “بصراحة بالنسبة لي أشعر بأنني جاهز. أعلم أنني جاهز. إذا حدث هذا الموقف، فمن الواضح أننا قمنا بعمل جيد”.

وتابع: “هذا أمر سابق لأوانه بأربعة أو خمسة أسابيع. الفكرة الفورية هي مباراة يوم الخميس ومباراة يوم الأحد. لدينا أسبوع كبير وخمسة أسابيع كبيرة قبل أن يبدأ أي شخص هنا في التفكير بهذا الموقف”.

وعندما تولى المنصب العام 2021 وعمره 29 عاما، أصبح مايسون أصغر مدرب يتولى مسؤولية مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، حينها فاز بأربع مباريات وخسر ثلاث، بما في ذلك نهائي كأس الرابطة في ويمبلي ضد مانشستر سيتي.

وأضاف: “لقد كنت أدرب لمدة ستة أعوام، وأعتقد أنها فترة طويلة. لقد أمضيت الكثير من الوقت على العشب، لكن الأهم بالنسبة لي على الأرجح هو أن الأشخاص الذين عملت معهم والذين صادفتهم قاموا بتسريع نموي كفرد”.

وواصل: “هناك الكثير من الأشخاص الذين أثق بهم وأقدر آراءهم في هذا المركز التدريبي وأيضا خارج من أتواصل معهم دائما”.

وعاد مايسون إلى دوره في الأكاديمية كرئيس لتطوير اللاعبين، عندما تم تعيين نونو إسبيريتو سانتو خلفا لمورينيو صيف العام 2021.

لكن نونو أقيل من منصبه بحلول تشرين الثاني (نوفمبر)، وحل محله أنتونيو كونتي الذي قام بترقية مايسون إلى دور التدريب في الفريق الأول، حيث عمل تحت قيادة المدرب الإيطالي، وفي آخر أربع مباريات ، تحت قيادة كريستيان ستيليني، الذي تولى السيطرة المؤقتة عندما أقيل كونتي ومن تم طرده بعد الهزيمة 6-1 أمام نيوكاسل يوم الأحد.

وعن مباراة الفريق مساء الخميس أمام مانشستر يونايتد، بعد أيام من الخسارة المهينة أمام نيوكاسل يونايتد 6-1، قال مايسون: “من الواضح أن يوم الأحد كان مخيبا للآمال بالنسبة لنا وآمل وأتوقع أن يكون هناك رد فعل، ليس فقط من اللاعبين، ولكن من كل شخص في المبنى وكل من يشارك في النادي أيضا”. -(وكالات)