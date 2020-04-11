نصف البشرية تعيش في الحجر.. وفراغ يعم هذه المدن!

باريس – فيما نصف البشرية يعيش في الحجر، نصب مصورو الفيديو في وكالة فرانس برس كاميراتهم الأربعاء الماضي عند الساعة الرابعة من بعد الظهر في 16 مدينة عبر العالم من ساحة نافونا في روما إلى ميدان التحرير في بغداد؛ حيث سجلوا نظرة قلقة متأثرة ومستغربة في أعين المارة القلائل إزاء الفراغ والعزلة.

في العادة تكون ساحة نافونا في روما “مكتظة بالسياح والفنانين وتصدح في أرجائها الموسيقى”. وعلى شاطئ أربوادور قرب ريو دي جانيرو “ثمة أشياء كثيرة يمكن رؤيتها من الذين يبيعون الأشغال اليدوية إلى راكبي الأمواج”. وعند بوابة براندنبورغ تنتشر عادة مجموعات كبيرة من السياح فيما يشهد حي أيكويي في لاغوس نشاطا صاخبا.

لكن منذ انتشار فيروس كورونا المستجد وإجراءات العزل متفاوتة الصرامة من بلد إلى آخر، حل في هذه المدن وأخرى مثل طوكيو والقدس وبنما وهوليوود، وبدرجات مختلفة الفراغ والعزلة، حاملين عواطف ومشاعر متنوعة.

ويقول فيلسوف العلوم الفرنسي في المفوضية الفرنسية للطاقة الذرية إيتيان كلاين “رؤية هذه الأماكن فارغة يغير وجهتنا الرئيسية، فالعزل يؤدي إلى ملازمة كل فرد منزله لكن ما من أحد يعرف أين يسكن الآن”.

يدفع الشعور بالفراغ البعض إلى الضياع مثل الإيطالية مارتا ريتزانو، وهي دليلة سياحية في الثامنة والعشرين التقتها وكالة فرانس برس في ساحة نافونا. وتوضح “أنا أعيش المدينة يوميا وأنا مشتاقة إليها لأنني غير قادرة على إظهارها للآخرين والتحدث عنها والمشي في شوارعها وساحاتها. هو أمر محزن فعلا”. أما آخرون فقد فقدوا الألفة مع المكان على غرار البرازيلي دييغو رييس دي أغيار (31 عاما) المعتاد على ركوب الأمواج في شاطئ أربوادور الذي يقول “المكان مقفر وهذا أمر صعب ويغير تماما صورة الشاطئ”.

ويؤكد الفيلسوف الفرنسي صاحب كتاب حول الفراغ “أن انطباع الفراغ له أثر تغييري كامل. هذه الأماكن ما تزال هي نفسها لكن لم نعد نتعرف عليها فالحضور البشري جزء منها (…) وعندما تفرغ يخلف ذلك انطباعا بأنها منقوصة فطبيعتها الفعلية تحوينا نحن البشر”.

وأحيانا ينبغي الاستمرار بالعيش. ففي لاغوس يستمر البائع الجوال النيجيري سولومون إيكيلو (27 عاما) بالتسكع في حي إيكويي لأنه جائع. ويؤكد “الأمر ليس سهلا بالنسبة إلينا نحن العاملين في الشارع. ليس لدينا منازل أو ديار أو مكان نعمل فيه أو ننام فيه حتى”.

وينبغي كذلك تحمل العزل والحجر. كان ذلك الأصعب على الصينية واني هيوشيان المتقاعدة البالغة (57 عاما) التي التقتها وكالة فرانس برس قرب المدينة المحرمة في بكين. وهي باتت قادرة الآن على الرقص مجددا في المنتزهات لكنها ما تزال عاجزة عن رؤية ابنتها وحفيدها “لأنهما يقيمان في مكان بعيد”.

يضاف إلى ذلك هم المستقبل. تؤكد الألمانية بيتينا كولز وهي خبيرة في تقويم العظام تبلغ الحادية والأربعين عند بوابة براندنبورغ في برلين “ليس لدي أي زبائن”. وفي حي المتاجر في شينجوكي في طوكيو وأمام عدد الزبائن القليل جدا، يعرب الساقي الياباني شوما ناكادا (23 عاما) عن قلقه “على الاقتصاد. فقد أرجئت الألعاب الأولمبية فيما كنا نظن أن البلاد ستنتعش من جديد”.

لكن الفراغ يسمح أيضا باكتشاف المدينة بنظرة مختلفة. وتقول مارتا ريتزانو في ساحة نافونا “أنا أرى للمرة الأولى العشب بين أحجار الساحة. هذا أمر لا يصدق كما لو أن الطبيعة تستملك هذه النصب والمعالم وتنتشر العصافير ولم يسبق لي أن رأيت هذا العدد من العصافير والطيور في روما”.

ويقول إتيان كلاين “إن هذه الأماكن ليس فارغة بل أفرغت. نقول إنها فارغة لأنها تبدو كأنها خارجة من غرضها الأساسي لكنها في الواقع هي مليئة بأشياء أخرى لا نراها كثيرا عندما تكون مليئة”.

ويوفر الحجر شيئا آخر هو الوقت، على ما يقول الطالب الكوري الجنوبي مون بيونغ-سيول (28 عاما) الذي يرى في ذلك أثرا إيجابيا. ويوضح خلال وجوده في ساحة غوانغوامون قرب سيول “كان من المفيد البقاء في المنزل فقد تعلمت أن أطبخ بطريقة أفضل وكان لدي متسع من الوقت لأفكر في نفسي وفي مستقبلي”.

ويلخص الفرنسي فابريس كيبور (56 عاما) وهو فني إضاءة خلال نزهة في مونمارتر في باريس “وضعنا أشبه بوجودنا على منصة في وسط البحر خلال إعصار. أي أن هنا كل شيء هادئ والوقت يمتد على طريقة بروست ونبدأ التأمل ونأخذ وقتنا في التنزه فيما كل شيء حولي وحولنا فوضى”.

ويؤكد الفيلسوف الفرنسي “أن الحجر المكاني يسمح بالتفكير في المدى الطويل. فربما زحمة الحاضر تمنعنا عادة من التفكير بالمستقبل إلا أن الحجر يسمح لنا باستبعاد الوقت وأن نحيد داخليا”.-(أ ف ب)