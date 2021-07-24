نصف السجناء يعودون لجرائمهم لعدم توفر فرص عمل لهم

عمان- الغد- أفادت نتائج استطلاع لدراسة رسمية حكومية قامت بها وزارة العدل، وزع على 707 نزلاء من أصل 5 آلاف و193 نزيلا في خمسة مراكز إصلاح وتأهيل في أقاليم المملكة الثلاثة، لمعرفة آرائهم وتوجهاتهم في مختلف المجالات الشخصية والاجتماعية والتعليمية والاقتصادية والعودة للجريمة وتوقعاتهم لمآل حالهم في المستقبل بعد خروجهم من هذه المراكز أن نصفهم يعودون لارتكاب الجرائم لعدم وجود فرص عمل لهم في سوق العمل.

وأفادت الدراسة التي نشرتها وكالة الأنباء الأردنية “بترا” أن 4ر30 بالمئة منهم أفادوا بأن السبب هو توفر العيش دون مقابل، بينما أوضح 4ر36 بالمئة أنَّ سبب العودة للجريمة هو استمرار علاقتهم برفقاء السوء خارج هذه المراكز، و1ر47 بالمئة أن السبب يكمن في عدم تقبل المجتمع لهم والنظرة السلبية لهم بعد خروجهم، و6ر51 بالمئة أن السبب هو غياب الرادع المجتمعي والوازع الديني.

وبينت النتائج أنَّ 3ر31 بالمئة من نزلاء مراكز الإصلاح يعتقدون أنَّ وسائل الإعلام المختلفة تساعد على تعلم التخطيط والتنفيذ للجريمة دون إدانة، وأنَّ 9ر24 بالمئة منهم يرون أن الإجرام يعتبر مصدر دخل لهم وإن كان غير مشروع، و 1ر58 بالمئة يؤكدون أن العمل في مجال النفع العام كبديل للسجن يساعد على الحد من العود الجرمي.