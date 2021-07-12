نصف مليار دولار صادرات “الحسن الصناعية” إلى أميركا في 6 أشهر

عمان – بلغت صادرات مدينة الحسن الصناعية إلى السوق الأميركية خلال النصف الأول من العام الحالي 505 ملايين دولار، تشكل ما نسبته 70 بالمائة من مجمل صادراتها.

وقال مدير عام شركة المدن الصناعية عمر جويعد لـ(بترا)، إن المدينة التي تقع في محافظة إربد تصدر منتجاتها إلى مختلف الدول من أبرزها كندا وأوروبا وجنوب شرق آسيا، وعدد من الدول العربية.

وأشار إلى أن قطاع الصناعات النسيجية والغذائية والدوائية والهندسية من أكثر القطاعات العاملة في المدينة والمشغلة للأيدي العاملة فيها، مضيفا أن المدينة التي تعمل بها 132 شركة صناعية، منها 82 شركة أردنية و 25 عربية و13 شركة اجنبية تنشط بالقطاعات الغذائية والنسيجية والدوائية والبلاستيكية والكيماوية والورق والتغليف، اضافة الى الصناعات الهندسية والكهربائية والصناعات الجلدية والإنشائية.

وبلغ حجم الاستثمار الكلي فيها 427 مليون دينار وتوفر ما يقارب 30 ألف وظيفة. -(بترا-معن البلبيسي)