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نصف مليار يورو قرض أوروبي للأردن

منذ ساعتين
صورة تعبيرية لليورو
صورة تعبيرية لليورو

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عمان- الغد- قال السفير الأردني في بروكسل يوسف البطاينة ان البرلمان الاوروبي وافق اليوم بأغلبية ساحقة على منح الأردن قرضاً ميسراً وبفوائد مخفضه، بقيمة 500 مليون يورو لدعم الاقتصاد الاردني والتخفيف من الآثار السلبيه لأزمات المنطقة.

في 6 أيلول/سبتمبر 2019 تبنت المفوضية الاوروبية مقترحاً لتقديم مبلغ ٥٠٠ مليون يورو للمملكة كقرض ميسّر ضمن برنامج المساعدة الكلي لتحفيز النمو والاستثمار وخلق فرص العمل، ودعم الاستقرار الاقتصادي، والإسراع في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في البلاد.

كما أكد السفير البطانية أن هذا القرار يعتبر تقديراً كبيراً للدور الأردني وقيادته في المنطقة.

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