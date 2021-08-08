نصف مليون زائر لـ”بوليفارد العبدلي” الشهر الماضي

عمان- بلغ عدد زوار البوليفارد بمنطقة تطوير العبدلي خلال شهر تموز الماضي 598 الفا بحسب رئيس مجلس إدارة شركة العبدلي للاستثمار والتنمية وشركة العبدلي بوليفارد عامر الفايز.

وقال الفايز إن الارتفاع الملحوظ في عدد الزوار رغم انتشار وباء كورونا لم منع زوار البوليفارد من الاستمتاع بقضاء اوقاتهم في مراكز التسوق والمقاهي والمطاعم والأماكن العامة.

وأضاف ان ممشى البوليفارد و المتاجر الراقية والمستقلة ، والمقاهي وخيارات المطاعم المتعددة ، أصبحت الوجهة المفضلة لسكان العاصمة والسياح المحليين والخارجيين الذين يبحثون عن الاستمتاع باجواء وأسلوب حياة مختلف خاصة بعد سنة ونصف من التحديات مشيرا الى عودة الحياة الى طبيعتها الان .

ولفت الفايز الى ان خلو مركز العبدلي الطبي من كوفيد 19 شهد ارتفاعا ملحوظا في عدد المرضى أثناء الجائحة وبعدها اضافة الى نجاح العبدلي في تنفيذ جميع شروط السلامة من خلال استمرار شركة التعقيم المتخصصة في إجراء عمليات التطهير الروتينية وزيادة جلسات التعقيم في الأماكن العامة واستخدام قناع المراقبة في الموقع والمجهز بمطهرات التحكم. -(بترا)