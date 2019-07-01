نصف مليون سائح زاروا البترا في 6 أشهر

البترا – سجلت الإحصائية الصادرة عن سلطة إقليم البترا التنموي السياحي لزوار المدينة الوردية الأجانب أرقاماً غير مسبوقة في عدد الزوار لتشكل رقماً قياسياً جديداً في تاريخ سجلات البترا السياحية لتتجاوز نصف مليون زائر خلال النصف الأول من العام الحالي.

وقال رئيس سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور سليمان الفرجات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاثنين، إن عدد زوار مدينة البترا الأثرية من الأجانب ارتفع خلال شهر حزيران الماضي بنسبة زيادة بلغت 71 بالمئة مقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي.

كما بلغ عدد السياح الذين زوار البترا حتى النصف الأول من العام الحالي 2019 حوالي 533032 ألف زائر بلغ فيها عدد الزوار الأجانب 473813 الف زائر وهو رقم قياسي جديد سجلته إحصائيات سلطة إقليم البترا ليتجاوز عام 2010 في نصفه الأول الذي بلغ عدد الزوار خلاله 472783 ألف زائر بلغ عدد الأجانب منهم 421207 زائر.

وبينت الإحصائية أن عدد زوار البترا للشهر الماضي بلغ 68025 زائرا من مختلف جنسيات العالم، كما بلغ عدد الزوار الأجانب 53954 زائرا أجنبيا، بينما بلغ عدد الزوار الأردنيين والعرب 13821 زائرا عربيا وأردنيا، والرحلات الطلابية 250 زائرا، ليشكل شهر حزيران نسبة أعلى في أعداد السياح مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وأقوى سياحياً في تاريخ سجلات البترا.

وقال الدكتور الفرجات، إن الارتفاع الملحوظ على عدد السياح في أشهر الصيف يؤشر إلى الجهود التي تبذلها هيئة تنشيط السياحة للحد من الموسمية من ناحية والمكانة التي كسبتها البترا كوجهة فريدة في سوق السياحة عالميا.

وأشار إلى أن هذا الارتفاع له أثر كبير على الحركة التجارية في لواء البترا بالتزامن مع نية السلطة لافتتاح العديد من المشاريع الجديدة التي ستؤدي إلى إطالة مدة إقامة السائح وتنويع المنتج السياحي، متوقعا ان يتجاوز عدد زوار البترا مع نهاية العام الحالي مليون زائر.

ويتزامن ذلك مع بدء تطبيق الخطة الإدارية والأمنية في المحمية الاثرية ما ينعكس إيجابا على تجربة السائح ويساهم في حماية الموقع.- (بترا)