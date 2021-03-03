نصوص إبداعية في العدد العشرين من “عود الند”

عمان- الغد- صدر العــدد الفصلي العشرون من مجلة “عــود الـنـد” الثقافية التي يرأس تحريرها د. عدلي الهواري، وبه تكمل المجلة خمسة عشر عاما من النشر الثقافي الرقمي. وقد احتفت كلمة العدد بهذه المناسبة، وأشير فيها إلى الحرص على تميز المجلة في جودة محتواها، وإلى أن النشر خمسة عشر عاما متتالية حوّل المجلة أيضا إلى أرشيف ثقافي مفتوح يخدم الثقافة بهذه الصفة مثلما خدمها في إصدار أعداد دورية.

تضمن العدد مزيجا من البحوث والمقالات والنصوص الإبداعية وأخبار إصدارات جديد. د. محمد الشاوي شارك في العدد بدراسة للوحات الفنانة التشكيلية المغربية الراحلة، زهرة زيراوي، جاء فيها: “أعمال الفنانة زهرة زيراوي جسدت وبحق أنموذجا متفردا للتشكيل المغربي الحداثي في الأسلوب والتعبير الجماليين، ولا سيما أن هذه الأعمال نمت ونضجت داخل أفق إنساني منفتح البُّنى والروافد. إنها بصيغة أخرى أعمال تؤرِّخُ لعلاقة الإنسان بالعالم الذي يحيا داخله ويتفاعل معه”.

وسلط الباحث فراس حج محمد الضوء على نظرة أبي العبّاس المبرّد في المنهج التأليفيّ والفكر النحويّ في كتابه “الكامل في اللغة والأدب”.

وشارك الكاتب صلاح الشهاوي ببحث عن الموسيقى العربية، فقال: “في العصر الأموي أخذ الغناء العربي والموسيقى في الوضوح والارتقاء. وفي العصر العباسي ازدهرت الموسيقى العربية والغناء بفضل كبار أعلامها: إبراهيم الموصلي، وإسحاق ابنه، وإبراهيم بن المهدي، وزلزل، وعُلية، وبفضل آلاتها الموسيقية الرئيسية: العود، والقانون، والناي”. وبمناسبة إكمال خمسة عشر عاما من النشر، أعرب د. الهواري عن اعتزازه ببلوغ هذا المرحلة، وقال: “إن استمرار مبادرة ثقافية فردية خمسة عشر عاما انجاز مهم، ومن يقيّم مسيرة “عود الند” قد يصعب عليه تصديق أن هذه مبادرة لم تحظ بدعم مؤسساتي من أي جهة”.