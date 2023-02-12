“نصيحة” ترحب بالشباب المتعطل عن العمل للانضمام إليها حسب تخصصاتهم

“نصيحة”، منصة إعلامية أردنية افتراضية، أسسها مجموعة من الشباب الطموح، بمجهودات وإمكانات شخصية، بهدف تلبية واقع الحال، ومواكبة تكنولوجيا العصر، وتعزيز الحضور الرقمي للمؤسسات الأردنية، ودعم بيئة الأعمال المحلية.

وأشار مؤسس “نصيحة”، وصاحب الفكرة عبدالله خازر، إلى أن المنصة تمتاز بطاقات شبابية إبداعية، على مستوى عالٍ من الاحترافية والمهنية، لديها خبرة مهنية تمتد لأكثر من 22 عاماً.

وعن فكرتها، قال: “جاءت “نصيحة” لتلبي حاجة مؤسساتنا الوطنية، وجعلها مواكبة للتطور الإعلامي الرقمي المتسارع، وتوظيفه في عملياتها اليومية المختلفة من أجل النهوض بمستوى أدائها العام، وصولًا إلى تحسين صورتها وسمعتها محليًا”.

وأضاف فقد البعض وظائفهم، خلال جائحة كورونا، ووجدوا أنفسهم بلا عمل أو دخل، ومن هنا جاءت الفكرة، سيما بعد أن تقلصت الميزانيات، وانعكس ذلك سلبًا على سوق العمل العالمي، وتراجعت معه معدلات التوظيف، فارتأينا بدلًا من أن نبقى ننتظر الوظيفة، ونبحث عنها، أن نوجد لأنفسنا وللآخرين مشروعًا نعمل به كفريق واحد.

ودعا الشباب المتعطل عن العمل للانضمام إلى المشروع، وأن يكونوا جزءًا منه، كل حسب تخصصه، مرحبًا بكافة الشباب الطموح الراغب في ذلك، مؤكدًا أن أبواب “نصيحة” ستظل مفتوحة أمام الجميع.

ونظرًا لما تعانيه بيئة الأعمال المحلية من ضعف في إيصال رسالتها التسويقية، وفقدان الثقة بين العملاء والمتلقين، والتي بدورها تضر بصورة وسمعة الأداء، وتنعكس سلبًا على مخرجاته، ستوفر “نصيحة” باقة مساندة لإدارات العلاقات العامة، ومتنوعة من المنتجات الاستشارية والتدريبية، والخدمات الإعلامية المبتكرة، وفق أحدث نظم تكنولوجيا المعلومات، بهدف معالجة هذا الخلل، متطلعة لأن تكون الخيار الأمثل للجميع، وإدارة مشروعاتهم إعلاميًا، والتعريف بأفكارهم وترجمتها لواقع ملموس، عبر قنواتها المتاحة، داعية مؤسساتنا الوطنية لدعم هذه الفكرة، وغيرها من الأفكار الشبابية، والوقوف إلى جانبهم، ومساندة مشروعاتهم الصغيرة.