نصيحة متزوج من 4 نساء للشباب المتزوجين بامرأة واحدة (فيديو)

حمزة دعنا

عمان- نصح المواطن سامي بن جارد الحويطات المتزوج من 4 نساء الشباب المتزوجين من امرأة واحدة ولتقليل أعداد العنوسة بين النساء في المجتمع الأردني بالزواج بأكثر من واحدة.

وقال الحويطات خلال الفيلم الوثائقي التي عرضته “الغد” عبر مناصاتها، ” أنصح في الوقت الحالي الشباب المتزوج بواحدة أن يتزوج بالثانية”.

وعلل الحويطات سبب النصيحة؛ بأن الشخص سيعيش حياة طيبة فيها خير للرجل وللمرأة نفسها، خصوصاً بعد ارتفاع حالات الطلاق وتأخر سن زواج البنات لعمر الـ35 عاما، كما يروي.

وتساءل الحويطات عن سبب عدم إقدام الشباب المتزوج بواحدة بالزواج بامرأة ثانية “لأنه فيها أجر في بنات الناس وتقلل العنوسة”، وأضاف خلال الفيديو “مش الإنسان يقول أنا مزواج من أجل أن يقولوا مزواج، لا ، يجب أن يكون هنالك مبدأ للخير ومبدأ لتكاثر النسل”.

وأكد الحويطات بأنه لم يشعر يوماً بالعقبات المادية لأنه الله هو الرازق، وكلما أقدم على زواج زاد الله له الخير والرزق.

يشار أن موقع صحيفة “الغد” الإلكتروني أطلق، وحدة التحقيقات والقصص الرقمية لتكون معنية بتسليط الضوء على القضايا المختلفة بأسلوب رقمي عصري.

ويسلط الفيلم الوثائقي “الزواج الرابع في الأردن” والذي يعد باكورة أعمال هذه الوحدة، الضوء على قضية لم يتم تناولها من قبل وسائل الإعلام المحلية سابقاً بشكل مفصل، حيث يكشف أعداد المواطنين المتزوجين من 4 نساء بحسب السجلات الرسمية.

ويتطرق الفيلم إلى قصص العديد من هؤلاء والذين رووا جانباً من حياتهم الخاصة وكيفية تعاملهم مع هذا الزواج ونظرة الناس والمجتمع إليهم.