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نصيحة وتحذير من البطاينة لناجحي التوجيهي

منذ ساعة واحدة
فرحة النجاح بالتوجيهي تصوير محمد مغايضة

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عمان – الغد- هنأ وزير العمل رئيس مجلس الخدمة المدنية نضال فيصل البطاينة الطلبة الناجحين في امتحان الثانوية العامة، وطلب منهم التفكير مليا في خطواتهم واختياراتهم المستقبلية، والتوجه الى التخصصات المهنية والتقنية بدلا من الأكاديمية وخصوصا الراكدة والمشبعة منها.

وشدد البطاينة في تصريح له بأن احتياجات السوق المحلية في القطاع الخاص هي مهنية وتقنية كما هو الحال في أسواق العمل الإقليمية والعالمية.

وأضاف البطاينة أن بإمكان طلابنا الاطلاع على دراسات ديوان الخدمة المدنية بخصوص التخصصات الراكدة والمشبعة من خلال الموقع الإلكتروني للديوان او وسائل التواصل المتاحة والموضحة في ذات الموقع ، وان دراسة تلك التخصصات سوف تكون على مسؤولية الطالب وستعتمد على توجهاته المستقبلية في ظل وحود دراسات حكومية منشورة بشفافية بهذا الشأن.

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